智慧集體運輸｜運輸及物流局否認啟德項目向港鐵傾斜　有機會由同一機構營運三個項目

▲ 運輸及物流局副秘書長黃珮玟指，如果單一機構對3個項目都有興趣，並透過投標及計分制獲得最高分數，就有機會由一個機構負責3個項目。(立法會直播截圖)

政府將開展東九龍、啟德及洪水橋/厦村的智慧綠色集體運輸系統，有議員關注會否由3間不同機構營運這3個項目，及啟德項目招標公平性。運輸及物流局副秘書長黃珮玟指，如果單一機構對3個項目都有興趣，並透過投標及計分制獲得最高分數，就有機會由一個機構負責3個項目；否認啟德項目向港鐵傾斜，因系統不是重鐵系統，是輕便集體運輸，港鐵沒有相關經驗。

8月已邀請就東九龍、啟德項目交意向書

立法會鐵路事宜小組委員會今日（4日）討論智慧綠色集體運輸系統，黃珮玟表示，當局8月已分別就東九龍、啟德興建集體運輸系統項目邀請提交意向書，了解有興趣營運商的能力、財務安排及票價水平等方案，當局建議這兩個項目由單一機構負責系統設計、建造及於20至30年合約期內的維修保養，政府會探討資助，包括批出已建項目車廠的物業發展權。

洪水橋/廈村項目將於年底邀營運商交意向書

至於洪水橋/廈村項目，黃珮玟指，已於5月展開第一階段道路工程勘查研究及設計工作，將於年底邀請營運商及供應商提交意向書。

民建聯陳恆鑌問到，會否由3間不同機構營運這3個項目，以及如何確保不會變成負資產，以免有票價壓力。黃珮玟指，會視乎市場對各個項目的興趣，如果單一機構對3個項目都有興趣，並透過投標及計分制獲得最高分數，就有機會由一個機構負責3個項目。至於如何確保政府在30年後收回系統，不會變成負資產，她續說，揀選營運商時會考慮經驗及能夠提供長遠計劃。

新民黨李梓敬關注啟德項目招標公平性，指過去集體運輸主力交由港鐵營運，「站又要駁去港鐵，港鐵又有這麼大的業務進行中，其他公司進行招標時會在公平情況下進行，而非港鐵有絕對優勢，最後都是交給港鐵做。」

黃珮玟強調，招標會工作是很透明，因為系統不是重鐵系統，是輕便集體運輸，港鐵沒有做這個系統的經驗，看不出政府為何會向港鐵公司傾斜。她又指，接駁方面，有彩虹東去彩虹，其實不是站相連，中間有行人接駁設施，「不存在要港鐵合作才做到這個站的接駁。」

田北辰倡演唱會期間加密班次

實政圓桌田北辰指，啟德體育園最多可容納5萬人，演唱會散場時有3萬人可以在半小時內乘搭輕軌離開，建議在舉行演唱會期間加密班次，達到每分鐘一班車。 黃珮玟說，要看清楚如何可以做到，比如啟德運載力是否可行。

劉國勳關注洪水橋項目是否無人駕駛 能否在2030年啟用

經民聯盧偉國指，智慧綠色集體運輸系統進展波折反覆，東九龍部分2014年已有研究、啟德部分更曾面臨「難產」，政府也已投入大量顧問費，希望項目能盡快完成。民建聯劉國勳關注洪水橋項目是否無人駕駛，以及能否趕及在2030年啟用。

運輸及物流局副秘書長李碧茜指，洪水橋項目全長16公里會分階段去做，其中洪水橋段屬於第一階段發展，啟用目標會配合新發展區人口的遷入時間，當局會在意向書了解營運商對無人駕駛等技術的意見，再敲定要求。

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