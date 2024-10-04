  • 30°C
香港時間：2024104日 (五) 16:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

智慧集體運輸｜運輸及物流局否認啟德項目向港鐵傾斜　有機會由同一機構營運三個項目

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

運輸及物流局副秘書長黃珮玟指，如果單一機構對3個項目都有興趣，並透過投標及計分制獲得最高分數，就有機會由一個機構負責3個項目。(立法會直播截圖)

政府將開展東九龍、啟德及洪水橋/厦村的智慧綠色集體運輸系統，有議員關注會否由3間不同機構營運這3個項目，及啟德項目招標公平性。運輸及物流局副秘書長黃珮玟指，如果單一機構對3個項目都有興趣，並透過投標及計分制獲得最高分數，就有機會由一個機構負責3個項目；否認啟德項目向港鐵傾斜，因系統不是重鐵系統，是輕便集體運輸，港鐵沒有相關經驗。

8月已邀請就東九龍、啟德項目交意向書

立法會鐵路事宜小組委員會今日（4日）討論智慧綠色集體運輸系統，黃珮玟表示，當局8月已分別就東九龍、啟德興建集體運輸系統項目邀請提交意向書，了解有興趣營運商的能力、財務安排及票價水平等方案，當局建議這兩個項目由單一機構負責系統設計、建造及於20至30年合約期內的維修保養，政府會探討資助，包括批出已建項目車廠的物業發展權。

洪水橋/廈村項目將於年底邀營運商交意向書

至於洪水橋/廈村項目，黃珮玟指，已於5月展開第一階段道路工程勘查研究及設計工作，將於年底邀請營運商及供應商提交意向書。

民建聯陳恆鑌問到，會否由3間不同機構營運這3個項目，以及如何確保不會變成負資產，以免有票價壓力。黃珮玟指，會視乎市場對各個項目的興趣，如果單一機構對3個項目都有興趣，並透過投標及計分制獲得最高分數，就有機會由一個機構負責3個項目。至於如何確保政府在30年後收回系統，不會變成負資產，她續說，揀選營運商時會考慮經驗及能夠提供長遠計劃。

新民黨李梓敬關注啟德項目招標公平性，指過去集體運輸主力交由港鐵營運，「站又要駁去港鐵，港鐵又有這麼大的業務進行中，其他公司進行招標時會在公平情況下進行，而非港鐵有絕對優勢，最後都是交給港鐵做。」

黃珮玟強調，招標會工作是很透明，因為系統不是重鐵系統，是輕便集體運輸，港鐵沒有做這個系統的經驗，看不出政府為何會向港鐵公司傾斜。她又指，接駁方面，有彩虹東去彩虹，其實不是站相連，中間有行人接駁設施，「不存在要港鐵合作才做到這個站的接駁。」

田北辰倡演唱會期間加密班次

實政圓桌田北辰指，啟德體育園最多可容納5萬人，演唱會散場時有3萬人可以在半小時內乘搭輕軌離開，建議在舉行演唱會期間加密班次，達到每分鐘一班車。 黃珮玟說，要看清楚如何可以做到，比如啟德運載力是否可行。

劉國勳關注洪水橋項目是否無人駕駛  能否在2030年啟用

經民聯盧偉國指，智慧綠色集體運輸系統進展波折反覆，東九龍部分2014年已有研究、啟德部分更曾面臨「難產」，政府也已投入大量顧問費，希望項目能盡快完成。民建聯劉國勳關注洪水橋項目是否無人駕駛，以及能否趕及在2030年啟用。

運輸及物流局副秘書長李碧茜指，洪水橋項目全長16公里會分階段去做，其中洪水橋段屬於第一階段發展，啟用目標會配合新發展區人口的遷入時間，當局會在意向書了解營運商對無人駕駛等技術的意見，再敲定要求。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【啟德運輸】啟德綠色運輸系統擬高架方式行走　全長3.5公里不經觀塘
21:10 2024/03/11
【啟德運輸】啟德綠色運輸系統擬高架方式行走　全長3.5公里不經觀塘
【綠色運輸】5.5新能源城巴體驗日　免費任搭20A彌敦道線電能及氫能巴士
14:04 2024/05/02
【綠色運輸】5.5新能源城巴體驗日　免費任搭20A彌敦道線電能及氫能巴士
交通運輸｜啟德集體運輸項目提前至明年招標　運流局冀2026年批出建造合約
16:38 2024/10/03
交通運輸｜啟德集體運輸項目提前至明年招標　運流局冀2026年批出建造合約

你可能感興趣

【啟德運輸】啟德綠色運輸系統擬高架方式行走　全長3.5公里不經觀塘
21:10 2024/03/11
【啟德運輸】啟德綠色運輸系統擬高架方式行走　全長3.5公里不經觀塘
【綠色運輸】5.5新能源城巴體驗日　免費任搭20A彌敦道線電能及氫能巴士
14:04 2024/05/02
【綠色運輸】5.5新能源城巴體驗日　免費任搭20A彌敦道線電能及氫能巴士
交通運輸｜啟德集體運輸項目提前至明年招標　運流局冀2026年批出建造合約
16:38 2024/10/03
交通運輸｜啟德集體運輸項目提前至明年招標　運流局冀2026年批出建造合約
九龍 洪水橋 啟德 李梓敬 經民聯 新民黨 民建聯 劉國勳 鐵路 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊