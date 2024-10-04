脂肪肝｜男子患脂肪肝不以為意　14年後竟變肝硬化吐血肝縮水僅剩1/3須換肝續命

▲ 男子患脂肪肝不以為意，14年後竟變肝硬化吐血，肝縮水僅剩1/3須換肝續命。

【脂肪肝／肝硬化／肝病／都市病／糖尿病／護肝／乙型肝炎／肝炎】脂肪肝是常見都市病，嚴重恐惡化成肝硬化。台灣一名48歲男子在15年前就患有中度脂肪肝，但他不以為意，最近因出現吐血情形就醫，結果發現已轉變為肝硬化，且肝臟體積僅剩原來的3分之1，需透過換肝才能續命。

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脂肪肝｜脂肪肝14年變肝硬化

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘近日在Facebook個人專頁發文表示，一名48歲男患者在15年前就患有中度脂肪肝，當時他33歲，身高1米63，體重95公斤（約209磅），肝指數過高，但沒有乙型肝炎、也沒有飲酒吸煙，當時診斷是非酒精性脂肪肝炎。

錢醫生表示，像這種慢性脂肪肝炎，平均每7.7年肝臟纖維化會多嚴重一個等級，大約30年就會肝硬化，而且還會增加糖尿病和心血管疾病死亡風險，最高多2.5倍。這時應該要積極減重，減少肝臟脂肪，才能避免肝病惡化。

惟該名男患者僅求醫一年便沒有再覆診，直至去年他因吐血被送院急救，檢查後發現已有嚴重肝硬化，合併食道靜脈曲張出血和大量腹水。錢醫生將他的電腦斷層掃描和腹部超音波影像，與14年前的舊片做對比，發現其肝臟的邊長少30％，推算體積只剩原來的3分之1。

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脂肪肝｜1類飲料加速肝硬化

他指出，當肝臟硬化縮小後，肝門靜脈壓力上升，腹腔內的血液無法回流到肝臟，就會持續產生大量腹水及食道靜脈瘤，到了這個階段，治療方式只有換肝。

而在過去一年，該名男患者每隔1至2周就必須到醫院抽出腹水，緩解腹脹症狀，平均每次抽5,000毫升，共抽了約200公升的腹水。直到最近因為有大愛捐肝，他才有幸能換肝續命。

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錢醫生追問男患者近年為何沒有減重，他感嘆「脂肪肝不是人人都有嗎？我應該不會這麼衰⋯」於是在飲食方面沒有忌口。

甜的和油炸的都吃，最胖有到100多公斤，我喜歡喝甜的飲料，果汁、汽水、手搖飲都愛喝，平時從來不喝水⋯

錢醫生指出，喝含糖飲料會讓肝臟的纖維化加速，提早肝硬化，跟喝酒一樣傷肝。而肝硬化也不是完全沒有症狀，若肚子變大有腹水，就是肝硬化的表現，「只是病患以為是自己太胖沒在意」，一直到雙腳水腫，走路會喘，甚至吐血才看醫生，這時肝硬化情形就已經很嚴重了。

最後，錢醫生提醒，脂肪肝問題可大可小，當檢查報告出現紅字就是警訊，千萬別置之不理，要積極減重護肝，因為其惡化速度可能比想像中快。他建議可以攝取天然的保肝食物，例如石榴、覆盆子、士多啤梨、提子，以及堅果（如開心果、山核桃、核桃和橡子）等。

同場加映：肝功能變差4大警號

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文解釋肝功能出現問題時，身體最先會出現4大警號，指出一個人的肝臟是否出現問題，其實可以透過臉色、容貌、四肢變化等身體細節看出來。

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同場加映：8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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