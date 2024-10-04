安達臣道首置盤｜6條橫樑鋼筋較批准圖則少　屋宇署：建築物無明顯危險地盤已停工調查

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長實位於安達臣道首置項目地盤出現工程問題，有報道引述消息指，其中一座樓宇缺少最少4條鋼筋。屋宇署回應指，署方於8月下旬接獲舉報，指安達臣道一地盤正進行的上蓋工程有部分結構的鋼筋未有依照《建築物條例》（第123章）標準安裝。署方非常重視事件，自9月初先後四次派員到地盤視察地盤工序、工程質素及地盤安全等；其後於同月26日的視察中發現地盤第3座第29樓正在進行鋼筋屈紮工序，當中有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少，但整體建築物沒有明顯危險。

署方指，當日註冊結構工程師代表及註冊承建商代表均未能即時提供合理解釋，屋宇署人員於翌日，即9月27日召見項目註冊結構工程師，並要求對方提交詳細調查及糾正工程報告，包括所需的額外抽樣測試，以判斷第3座其他樓層以至其他座數是否存在類似情況。

安達臣道發展項目整個地盤已於9月28日起停工，以便進行署方要求的調查。除詳細調查及糾正工程報告外，署方亦已要求提交加強地盤監督的建議。只有在這些報告和建議遞交後並獲署方表示滿意，整個地盤才可復工。

屋宇署正繼續調查有關事件，當收到註冊結構工程師就有關事件提交的報告後，會考慮合適的執管行動。署方亦正檢視由同一承建商負責的其他7個私人發展項目上蓋工程，會加強地盤巡查，檢視地盤安全及工程質素。

8個私人發展項目當中，有4個是承接去年11月從一般承建商註冊中除名的精進建築工程有限公司的項目，涉事的註冊承建商則是另一獨立註冊的承建商。在屋宇署的註冊制度下，註冊承建商必須有合適的獲授權簽署人負責監督工程，而該註冊承建商的獲授權簽署人並非精進建築工程有限公司於去年續期申請過程中被除名的獲授權簽署人。曾被除名的獲授權簽署人除非再通過承建商註冊事務委員會的面試及審議，否則不能代表註冊承建商就《條例》行事。

發言人強調，屋宇署非常重視建築工程的安全及質素，無論涉及的承建商為何，其負責的建築工程均受現行制度嚴格監管。署方會在建築工程進行的關鍵階段抽樣視察，見證實地測試，並審核有關質量控制的証明文件。

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