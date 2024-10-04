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好去處｜MINISO X哈利波特快閃店登陸朗豪坊　設電影打卡位+500款周邊產品

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

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哈利波特聯乘MINISO登陸旺角朗豪坊，開設為期一個月的《MINISO全球首家哈利波特快閃店》。(傅承嘉攝)

經典奇幻系列電影《哈利波特》（Harry Potter）風靡全球多年，聯乘產品多不勝數。近日，Harry Potter就聯乘MINISO登陸旺角朗豪坊，開設為期一個月的《MINISO全球首家哈利波特快閃店》。

「哈迷」除了可在布置成主題魔法世界的快閃店，感受沉浸式購物體驗，更可於多個經典電影場景打卡。快閃店更首發500多款MINISO X Harry Potter 聯名產品，涵蓋玩具、家品、文具及配飾等，更有機會獲不同的神秘禮品，一眾麻瓜們萬勿錯過！

快閃店位於朗豪坊4樓及12樓，首次發售逾500款哈利波特周邊產品。(傅承嘉攝)

快閃店位於朗豪坊4樓和12樓共兩層，以歐式古堡風格作為布置主題，有如走進局部的哈利波特奇幻魔法世界。4樓中庭的魔法大門，牆壁上掛着魔法世界中為人熟悉葛來芬多、史萊哲林、雷文克勞、赫夫帕夫的學院旗幟，配合漫天飛舞的魔杖及魔咒書信，彷彿置身獨特奇幻的魔法世界，讓哈利波特迷拍下似似相識的場景。

除了中庭，位於12樓的快閃店以熱門的魁地奇比賽為設計靈感，栩栩如生地複製了故事中主角們騎上飛天掃帚，追逐金探子的場景，有如走進電影，同樣是哈迷朝聖必到的打卡位。

逾500款周邊開賣

MINISO X Harry Potter 聯乘系列中，一次過帶來超過500多款首次開賣的周邊產品，由主題精品到日常用品應有盡有，滿足粉絲所有需要。玩具精品方面，當然不能缺少哈利波特同款收藏版魔杖及巫師必備的魔法斗篷，全副魔法裝備！

聯乘系列推出多款哈利波特電影角色人物的Q版公仔，是其中一個粉絲必買的產品！(傅承嘉攝)

另外，大家亦可以入手哈利波特飼養的貓頭鷹海德薇20寸毛公仔或海德薇毛絨雙肩包，造工精細且維肖維妙。而一向大受歡迎的MINISO吉福特熊公仔系列今次亦會首度以魔法學生造型現身，並分別設有四大學院等不同版本，非常可愛。
生活家品方面，選擇同樣繁多。不論是仿似魔藥大釜的四足異形陶瓷杯，或是粉色海格蛋糕靠枕都同樣玩味十足。

聯乘系列亦推出多款個人護理及美粧產品，包括香水、唇釉、胭脂、護手霜等等，每款均融入了哈利波特電影中的元素，為日常生活注入哈利波特的魔法色彩。

鮮有推寵物用品

此外，多款精美的文具禮品，包括B6怪獸毛絨精裝本、毛茸手感的封面，以觸感令人聯想起電影經典場面，如九又四分之三站台，牛津布筆袋則以前往霍格華茲特的經典月台場景作為設計，讓人瞬間想起故事的開初與結尾，更可揹上設有4款學院顏色的哈利波特學院雙肩，開展魔法之旅。

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今次聯乘更鮮有推出多款多款寵物服裝、玩具及用品等，粉絲可於10月帶同毛孩一同進入魔法世界。當中備有印有不同學院顏色的寵物圍巾，穿戴簡單，更可入手寵物胸背牽引繩套裝作為出門配備，讓愛寵成為一眾哈利波特迷的最佳魔法拍檔。

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