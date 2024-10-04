港鐵八達通丨內地遊客稱因一件事誤用長者八達通　斷正收罰單感不甘上訴

▲ 一名內地女士表示因大意誤用長者八達通被罰感不甘心。

前往其他城市旅行，有機會因不熟悉當地規矩、條例而不小心違規，甚至被罰。近日在小紅書網名為「小欠姐猛猛冲」的內地女網民發文，聲稱來香港旅行時誤用長者八達通被罰1000元，她因覺得自己是無心之失，所以心有不甘，決定向港鐵上訴。

事因該小姐書女聲稱首次來港旅遊時，為同行母親辦長者八達通，因八達通在90天內退卡要手續費，所以一直保留，打算在到日後才退卡。

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂 乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小紅書女向港鐵上訴

樓主最近再次來港，於落馬州站搭港鐵時不心用了長者八達通，表示因為：「不清楚規則，以為都一樣，隨便刷了1張」，結果被職員發現她使用長者八達通斷正，於是將她帶到辦公室開罰單，被罰款1000元。

而她收罰單時也沒有爭辯，表示自己當時「很順從地拿了罰單走人」，可是之後她卻愈想愈不甘，指：「很多人故意這樣做，但是我真的只來過一次香港，根本不懂這些的」。

雖然當日繳交罰款，但她見到其他小紅書用戶解釋申訴流程，「申訴成功的話可以把1,000元支票寄過來」。

樓主稱，認同「成年人要懂得承擔責任」，但強調自己屬無心之失，所以決定寫信到望港鐵上訴，盼可以獲通融。不過，樓主未有未有交代上訴結果如何。

有很多網民支持樓主上訴，但也網民表示如果人化1以「誤會」、「不小心」為理由去上訴，根本難分是否事實，更有人提出：「刷長者卡的聲音是不一樣的，你一刷錯卡，應該不要入閂。立即去客服找幫助，也是給自己清白的方法」。

東張西望丨港鐵伯伯被撞事件有新發展 阿伯堅持指控：對方唔係好人

港鐵車廂丨港女搭港鐵被普通話大媽用背囊霸位 網民紛紛獻計提出對付方法

港女用支付寶搭港鐵 大意做錯一件事被罰款$1000：好唔甘心

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】