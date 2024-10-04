天氣回顧｜9月氣溫有記錄以來同月第三高　總雨量520.9毫米較正常多62%

▲ 9月氣溫有記錄以來同月第三高，總雨量520.9毫米較正常多62%。(朱永倫攝)

今年9月高溫多雨，天文台回顧整個月的天氣，指主要由於影響華南的東北季候風較正常弱，9月香港遠較正常炎熱。平均氣溫29.2度，較其正常值高1.3度，是有記錄以來9月份的第三高。9月總雨量為520.9毫米，較正常值的321.4毫米多約62%。

天文台解釋，由於華南沿岸及南海北部低層大氣的槽性氣流較正常強，9月亦較正常多雲及多雨。平均雲量為百分之74，較正常值的百分之66高百分之8，是有記錄以來9月份的其中一個第九高。9月總雨量為520.9毫米，較正常值的321.4毫米多約百分之62。本年首9個月的累積雨量為2104.3毫米，較同期正常值的2242.8毫米少約百分之6。



在高空反氣旋的影響下，9月首四天香港日間天氣酷熱及部分時間有陽光。9月2日至4日高溫亦觸發雷雨。9月3日的雨勢特別大，本港多處錄得超過30毫米雨量。



經過8月南海熱帶氣旋活動的平靜期後，菲律賓以東海域的一個低壓區於9月1日增強為熱帶低氣壓，並命名為摩羯。翌日摩羯橫過呂宋，並於9月3日進入南海北部。摩羯大致向西移動，橫過南海北部，並在24小時內迅速由強烈熱帶風暴增強為超強颱風。摩羯於9月6日達到其最高強度，中心附近最高持續風速估計為每小時230公里，是天文台自1950年有記錄以來南海區域內第二強的熱帶氣旋。在橫過海南島及北部灣後，摩羯於9月7日稍後在越南北部登陸，並於9月8日在內陸地區逐步減弱為低壓區。



本港9月5日日間仍然酷熱及短暫時間有陽光。隨著摩羯靠近，當日稍後本港天氣轉壞，天文台發出本年首個八號烈風或暴風信號。9月5日稍後及9月6日初時本港普遍受強風至烈風影響，高地更間中吹暴風。隨著摩羯遠離本港，本地風力於9月6日稍後緩和。摩羯的外圍雨帶於9月5日晚上及隨後兩天為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴。9月5日晚上中環碼頭曾錄得約每小時139公里的猛烈陣風。9月5日至7日本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而新界東北部的雨量更超過200毫米。



在高空擾動影響下，9月8日至9日本港大致多雲，間中有大驟雨及雷暴。在這兩天，沙田區、黃大仙區及東區部分地方的雨勢特別大，錄得超過80毫米雨量。在風勢微弱的情況下，除局部地區有驟雨及雷暴外，9月10日至13日及14日早上本港普遍晴朗及酷熱。與高空擾動相關的雷雨於9月14日下午影響本港，九龍錄得超過50毫米雨量。受高空擾動影響，9月15日至16日本港天氣夾雜部分時間有陽光及驟雨。



9月17日至19日本港日間普遍晴朗及酷熱。在陽光充沛的情況下，9月17日天氣極端酷熱，天文台氣溫上升至全月最高的35.7度，是有記錄以來最熱的中秋節。然而，高溫觸發的雷雨在廣東東部沿岸發展並於當晚移向本港，為多處帶來約30毫米雨量。



一道廣闊低壓槽於9月20日至24日在南海北部及廣東沿岸徘徊，本港天氣轉為多雲，間中有大驟雨及雷暴。低壓槽上的一個低壓區在9月21日日間橫過本港，並為本港帶來大驟雨，天文台需要發出紅色暴雨警告信號。當日本港多處錄得超過50毫米雨量，而港島的雨量更超過70毫米。隨後數天天氣持續不穩定。9月20日至24日本港普遍錄得超過100毫米雨量，而港島大部分地區的雨量更超過250毫米。此外，一股東北季候風於9月22日抵達華南沿岸，並在9月22日及23日為本港帶來稍涼的天氣。受東北季候風影響及在有雨的情況下，天文台氣溫於9月23日早上下降至全月最低的23.4度。



隨著低壓槽減弱，9月25日驟雨減少，日間部分時間有陽光。高空反氣旋於9月26日至27日為本港帶來普遍晴朗的天氣。受高空擾動影響，9月28日本港雲量及驟雨增多，下午有強烈狂風雷暴。紅磡對出海面曾出現水龍捲，是天文台自1959年接獲報告以來首次在維多利亞港內出現水龍捲。在超強颱風山陀兒的外圍下沉氣流影響下，除局部地區有驟雨外，9月最後兩天本港普遍晴朗。

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