  • 30°C
香港時間：2024104日 (五) 16:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天氣回顧｜9月氣溫有記錄以來同月第三高　總雨量520.9毫米較正常多62%

社會

發布時間： 18 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

9月氣溫有記錄以來同月第三高，總雨量520.9毫米較正常多62%。(朱永倫攝)

今年9月高溫多雨，天文台回顧整個月的天氣，指主要由於影響華南的東北季候風較正常弱，9月香港遠較正常炎熱。平均氣溫29.2度，較其正常值高1.3度，是有記錄以來9月份的第三高。9月總雨量為520.9毫米，較正常值的321.4毫米多約62%。

天文台解釋，由於華南沿岸及南海北部低層大氣的槽性氣流較正常強，9月亦較正常多雲及多雨。平均雲量為百分之74，較正常值的百分之66高百分之8，是有記錄以來9月份的其中一個第九高。9月總雨量為520.9毫米，較正常值的321.4毫米多約百分之62。本年首9個月的累積雨量為2104.3毫米，較同期正常值的2242.8毫米少約百分之6。

在高空反氣旋的影響下，9月首四天香港日間天氣酷熱及部分時間有陽光。9月2日至4日高溫亦觸發雷雨。9月3日的雨勢特別大，本港多處錄得超過30毫米雨量。

經過8月南海熱帶氣旋活動的平靜期後，菲律賓以東海域的一個低壓區於9月1日增強為熱帶低氣壓，並命名為摩羯。翌日摩羯橫過呂宋，並於9月3日進入南海北部。摩羯大致向西移動，橫過南海北部，並在24小時內迅速由強烈熱帶風暴增強為超強颱風。摩羯於9月6日達到其最高強度，中心附近最高持續風速估計為每小時230公里，是天文台自1950年有記錄以來南海區域內第二強的熱帶氣旋。在橫過海南島及北部灣後，摩羯於9月7日稍後在越南北部登陸，並於9月8日在內陸地區逐步減弱為低壓區。

本港9月5日日間仍然酷熱及短暫時間有陽光。隨著摩羯靠近，當日稍後本港天氣轉壞，天文台發出本年首個八號烈風或暴風信號。9月5日稍後及9月6日初時本港普遍受強風至烈風影響，高地更間中吹暴風。隨著摩羯遠離本港，本地風力於9月6日稍後緩和。摩羯的外圍雨帶於9月5日晚上及隨後兩天為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴。9月5日晚上中環碼頭曾錄得約每小時139公里的猛烈陣風。9月5日至7日本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，而新界東北部的雨量更超過200毫米。

在高空擾動影響下，9月8日至9日本港大致多雲，間中有大驟雨及雷暴。在這兩天，沙田區、黃大仙區及東區部分地方的雨勢特別大，錄得超過80毫米雨量。在風勢微弱的情況下，除局部地區有驟雨及雷暴外，9月10日至13日及14日早上本港普遍晴朗及酷熱。與高空擾動相關的雷雨於9月14日下午影響本港，九龍錄得超過50毫米雨量。受高空擾動影響，9月15日至16日本港天氣夾雜部分時間有陽光及驟雨。

9月17日至19日本港日間普遍晴朗及酷熱。在陽光充沛的情況下，9月17日天氣極端酷熱，天文台氣溫上升至全月最高的35.7度，是有記錄以來最熱的中秋節。然而，高溫觸發的雷雨在廣東東部沿岸發展並於當晚移向本港，為多處帶來約30毫米雨量。

一道廣闊低壓槽於9月20日至24日在南海北部及廣東沿岸徘徊，本港天氣轉為多雲，間中有大驟雨及雷暴。低壓槽上的一個低壓區在9月21日日間橫過本港，並為本港帶來大驟雨，天文台需要發出紅色暴雨警告信號。當日本港多處錄得超過50毫米雨量，而港島的雨量更超過70毫米。隨後數天天氣持續不穩定。9月20日至24日本港普遍錄得超過100毫米雨量，而港島大部分地區的雨量更超過250毫米。此外，一股東北季候風於9月22日抵達華南沿岸，並在9月22日及23日為本港帶來稍涼的天氣。受東北季候風影響及在有雨的情況下，天文台氣溫於9月23日早上下降至全月最低的23.4度。

隨著低壓槽減弱，9月25日驟雨減少，日間部分時間有陽光。高空反氣旋於9月26日至27日為本港帶來普遍晴朗的天氣。受高空擾動影響，9月28日本港雲量及驟雨增多，下午有強烈狂風雷暴。紅磡對出海面曾出現水龍捲，是天文台自1959年接獲報告以來首次在維多利亞港內出現水龍捲。在超強颱風山陀兒的外圍下沉氣流影響下，除局部地區有驟雨外，9月最後兩天本港普遍晴朗。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

南中國海 中環 陸地 越南 天氣 黃大仙 紅磡 沙田 香港 日本

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
高糖危機丨高糖水果恐致糖尿病脂肪肝　10款水果含糖量大比拼芒果只排第5
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月04日 時間12:05）
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
癌症殺手｜羅家英兩度患肝癌入院揭癌指數高達500度　曝醫生因1巧合好心救一命
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊