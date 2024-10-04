美食情報｜中環吉谷舍聯乘東京名店推雞白湯拉麵 日本主廚親解湯底秘密

▲ 採訪當日，「麵屋藤しろ」的主廚工藤先生親身示範製作雞白湯拉麵。(傅承嘉攝)

以中日fusion菜作為餐廳主題的吉谷舍KIKUSAN，位於中環置地廣場的分店早前經歷過一輪「大換裝」後，近日終於以全新面貌重開。除了店面有截然不同的感覺之外，更推出全新餐牌，並與東京目黑人氣拉麵店「麵屋藤しろ」合作，首度將雞白湯系列美食帶到香港，食客能夠從中一次過享受中日美食融合的精粹。

置地廣場吉谷舍重開後走「融日中華」的fusion路綫，新菜單予人置身中式酒樓或上海菜館用餐之感，且不忘注入日式元素，並在各款菜式中加入特色創意。除了在餐點上作出調節外，吉谷舍強調在製作餐點的思維上亦有仿效日本人極致細心的匠人精神，整個菜單主打無骨，讓食客可以舒適地盡情享用不同菜式。

▲ 吉谷舍更聯乘東京目黑人氣拉麵店「麵屋藤しろ」，為食客帶來「雞白湯」系列美食。(傅承嘉攝)

點心可謂港人至愛，吉谷舍研製多款創意點心，並堅持手工製作，現場即叫即製。當中的椒鹽蝦餃，餡料雖跟普通蝦餃無異，但蝦肉就用上新鮮大蝦，鮮味彈牙，再以椒鹽做法處理，入口除蝦肉鮮味外，另帶椒鹽的香口惹味。另一道精采點心是麻辣蝦燒賣，蝦肉同樣以新鮮大蝦入饌，燒賣外表呈粉紅色，更鋪上以春卷皮切條而成的條狀裝飾，美觀之餘更添口感。而燒賣的麻辣味應以「刺激」來形容，入口時麻的力度相當強烈，是愛好麻辣人士必食之選。

北海道豚肉鮮嫩彈口

置地分店重開後的另一重頭戲，當然是與東京目黑人氣拉麵店「麵屋藤しろ」首度合作，推出使用北海道白樺豚肉叉燒及慢煮雞胸的雞白湯系列拉麵。主廚工藤揚言希望能夠重現目黑總店的味道。

▲ 麻辣燒賣「麻」力十足，食客的味蕾將近來一股相當刺激的感覺，麻辣愛好者必食！(傅承嘉攝)

作為一碗雞白湯拉麵，工藤透露湯底並不全以雞為材料。「我們不單只是追求雞的濃味，而是希望口味變得平衝。」除以雞入湯之外，更加入鰹魚，蔬菜等食材熬製而成，濃稠的雞味中更帶出魚鮮和菜鮮。而豚肉叉燒及慢煮雞胸，則分別用上北海道白樺豚和日本國產雞肉慢煮已成，入口軟嫩，不會有「柴口」的感覺。

▲ 黑金造型的竹炭雪山叉燒包，外皮酥脆且叉燒餡料多，凍食熱食都好食！(傅承嘉攝)

除此之外，吉谷舍更將「麵屋藤しろ」的雞白湯和雞肉元素加入小籠包當中，從小籠包上咬開小孔，品嘗包內雞鮮，一啖以往只能在雞白湯拉麵嘗到的雞湯精華滿口皆是，既濃郁又創新。

▲ 椒鹽蝦餃用上新鮮大蝦入饌，並以椒鹽做法處理，既香口又有鮮味。(傅承嘉攝)

除了日式雞白湯拉麵外，更有中式的擔擔拉麵可供食客選擇，拉麵配上的吉列豬排同樣採用了北海道白樺豚，肉質較鮮嫩彈口，豬排會先經過低溫慢煮，然後才沾上新鮮的麵包糠，以特定的油溫炸出。由於吉列豬排上枱時會切件上，進食時即可留意到白樺豚的肉質肥瘦相稱，入口肉味四溢，有如在日本食炸豬排的味道和感覺。

▲ 吉谷舍中環置地廣場分店重開後，為食客帶來多款創意點心。(傅承嘉攝)

INFO︰

KIKUSAN吉谷舍

地點︰置地廣場中庭B樓B13-15號舖

電話︰25213344

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