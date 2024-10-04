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兒童健康丨訓練寶寶如廁好困難?　簡單7招幫寶寶輕鬆「戒片」

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

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【兒童健康／戒尿片／如廁訓練／新手父母】不少新手父母都會煩惱，究竟什麼時候讓家中寶寶「戒片」？事實上，學習如廁是每一個小朋友必經階段，不過何時開始訓練則沒有硬性規定，一般來說，孩子在歲半至兩歲期間，就會開始在行為上表現出他已準備就緒。下文將會整合如廁訓練7大貼士及4大注意事項。

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根據衛生署資料，如果孩子發展尚未成熟，過早訓練會造成親子關係緊張，甚至會因為孩子經常未能成功地如廁，而為他帶來挫敗感。因此建議若孩子不願意或表現害怕，切勿強迫進行；當遇上可能造成干擾孩子學習的情況，如度假、搬家、剛剛添了新生嬰兒、孩子患病初癒等，便要把訓練後延，直到事情都安頓下來及孩子情緒不再受干擾為止。而且提醒家長，每個孩子所需的訓練時間都不同，有些孩子可能在3至4個星期間，已差不多能完全控制大小便，亦有些孩子需要較長時間才能做到。

訓練寶寶如廁7大貼士

  • 選擇一個合適的日子開始訓練，最好是你較為空閒而每天均可預留足夠時間(約半天)的時候。
  • 根據孩子的排泄規律，安排他在這些時間上廁所。
  • 漸漸地把如廁的時間與孩子的日常生活配合，例如：安排在早上起牀後、飯後或入睡前上廁所。
  • 對孩子解釋如廁的程序
  • 觀察到孩子有便急的跡象時，便問他是否有如廁的需要，以輕鬆的態度來鼓勵孩子跟着程序坐在便盆上。
  • 若孩子拒絕上廁所，不要強迫他，下次再嘗試問他。
  • 若孩子能在便盆內大小便，就要稱讚及鼓勵他。假使他坐上數分鐘仍未能成功，你亦要稱讚他能在便盆上待上了一會，然後讓他暫時走開。

4大注意事項:

  • 不必堅持男孩子站着小便，開始時坐着小便會容易一些。
  • 在開始訓練的階段，留在一旁陪伴他，有需要時給他協助。
  • 要耐心地引導孩子，不要期望在短時間內獲得成功。
  • 孩子會有失敗的時候；你應以平和的態度替他清理，然後跟他重溫如廁的程序。

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