兒童健康丨訓練寶寶如廁好困難?　簡單7招幫寶寶輕鬆「戒片」

【兒童健康／戒尿片／如廁訓練／新手父母】不少新手父母都會煩惱，究竟什麼時候讓家中寶寶「戒片」？事實上，學習如廁是每一個小朋友必經階段，不過何時開始訓練則沒有硬性規定，一般來說，孩子在歲半至兩歲期間，就會開始在行為上表現出他已準備就緒。下文將會整合如廁訓練7大貼士及4大注意事項。

最新影片：

根據衛生署資料，如果孩子發展尚未成熟，過早訓練會造成親子關係緊張，甚至會因為孩子經常未能成功地如廁，而為他帶來挫敗感。因此建議若孩子不願意或表現害怕，切勿強迫進行；當遇上可能造成干擾孩子學習的情況，如度假、搬家、剛剛添了新生嬰兒、孩子患病初癒等，便要把訓練後延，直到事情都安頓下來及孩子情緒不再受干擾為止。而且提醒家長，每個孩子所需的訓練時間都不同，有些孩子可能在3至4個星期間，已差不多能完全控制大小便，亦有些孩子需要較長時間才能做到。

訓練寶寶如廁7大貼士

選擇一個合適的日子開始訓練，最好是你較為空閒而每天均可預留足夠時間(約半天)的時候。

根據孩子的排泄規律，安排他在這些時間上廁所。

漸漸地把如廁的時間與孩子的日常生活配合，例如：安排在早上起牀後、飯後或入睡前上廁所。

對孩子解釋如廁的程序

觀察到孩子有便急的跡象時，便問他是否有如廁的需要，以輕鬆的態度來鼓勵孩子跟着程序坐在便盆上。

若孩子拒絕上廁所，不要強迫他，下次再嘗試問他。

若孩子能在便盆內大小便，就要稱讚及鼓勵他。假使他坐上數分鐘仍未能成功，你亦要稱讚他能在便盆上待上了一會，然後讓他暫時走開。

4大注意事項:

不必堅持男孩子站着小便，開始時坐着小便會容易一些。

在開始訓練的階段，留在一旁陪伴他，有需要時給他協助。

要耐心地引導孩子，不要期望在短時間內獲得成功。

孩子會有失敗的時候；你應以平和的態度替他清理，然後跟他重溫如廁的程序。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】