幪面超人展︱HAKUBI志田音音親述至愛打卡位 策展人葉宜昌： 致敬成長回憶

▲ 曾出演《幪面超人Geats》的日本女星志田音音，對於成為《幪面超人 50 周年紀念展》的開幕嘉賓感到榮幸。

《幪面超人 50 周年紀念展》於上月尾正式開幕，香港作為海外首站，集結了昭和、平成、令和三代幪面超人，是系列史上最大規模展覽，展品包括 1︰1 立像，複製電視劇道具及演員戲服以及變身腰帶等，均由日本直送香港。大會更邀得飾演幪面超人HAKUBI的志田音音作為開幕嘉賓與香港拉打迷見面。

展覽策展人葉宜昌（Sion）和志田音音分別接受訪問，分享今次參與《幪面超人展》的經過和感受。

今次「幪面超人展」是Incubase繼暑假的「柯南展」後又一大型展覽，策展人Sion指暑假過後，學生都已回到校園，因此希望以成人向的作品作為展覽的主題。經他跟團隊的一輪市場研究後認為︰「原來除日本之外，幪面超人在香港都頗受歡迎，以往甚至曾辦過較小型的展示。」

▲ 香港作為《幪面超人 50 周年紀念展》首個海外展出的地方，並於日前正式開幕展出。

首度海外展出

機緣巧合下，Sion赴日跟《幪面超人》的所屬公司「東映」開會，並得知《幪面超人50周年展》只在日本國內不同縣市作巡迴展出過，從未於海外辦過展覽。於是Sion就向東映方面提議將《幪面超人展》帶到海外，最終東映在信任Incubase舉辦展覽的經驗和誠意下，向Sion詢問海外設展的地方。

Sion直言︰「當時我二話不說當然要帶到我自己的屋企香港啦，由香港作為首站，再帶到其他不同的地方。」因此《幪面超人展》才得以成功在香港舉辦。「今次幪面超人展循致敬並勾起回憶的角度出發！」Sion如是說。他認為幪面超人可以連貫到不同年齡層的人︰「細如小朋友、20幾歲的年輕人，甚至連50、60歲的中佬，都會有他們認知的幪面超人。」因此他向東映方面堅持整個展覽要歷代幪面超人都展出。

打造專用木箱運道具

由於以往東映未曾想過將《幪面超人展》作海外展出，因此從未有運送眾多幪面超人皮套和道具的措施。Sion直言︰「幪面超人的觸鬚好危險，不能有任何損壞！」他透露為了讓《幪面超人展》成功在港展出，花費了不少成本打造裝得下皮套和道具的木箱，確保運送過程萬無一失。

▲ 主辦單位花費不少成本，打造木箱運送30多副幪面超人及道具，確保能夠在展覽中順利展出。

其次，Sion又認為《幪面超人》作品的片段亦相當重要︰「大家兒時都透過電視台收睇《幪面超人》作品，但始終已經是童年回憶，記憶或許會較為零碎，希望透過剪輯《幪面超人》的片段和音樂元素加入展覽當中。藉此勾起參觀人士對蒙面超人的回憶。」跟東映商洽談展覽權的過程間，令Sion對日本人的匠人精神感到更加佩服。「他們好堅持每個角色的動作，會花很多心機去教如何擺好每個甫士。」

他又透露每個幪面超人皮套跟參觀人士的互動，都有一套規範。「皮套演員影相不能夠隨意打招呼、舉V字手勢，只能夠擺出其招牌動作。」Sion指雖然今次幪面超人不如以往展覽般複雜，但準備工夫及需要兼顧的事項卻比以往的展覽多。

展覽勾童年回憶

Black和RX都是Sion最喜歡的幪面超人作品，皆因都是他的童年回憶。小時候，Sion未有太多零用錢讓他購買心儀的幪面超人玩具，但他精於手工，會以紙皮製作出幪面超人的變身腰帶、盔甲以及武器等道具。「RX有3個形態，我就製作了3套道具，媽媽購物後的包裝都是我製作道具的材料。」

Sion形容這就是他最快樂的童年。而令他最難以忘懷的就是RX的戰車。「蓋笠型的電單車簡直是個劃時代的設計！」Sion憶述小時候踩單車時，經常想為自己的單車製作蓋笠，來仿效劇中的戰車。直到現在，他都想買一部類似劇中的電單車，但因太太反對而未有實現。他認容以上的種種想法和經歷都令他「中二病」和「英雄主義」湧現，並讓他在辦展的過程中感到「毛管戙」。

志田音音一輩子的回憶

今次大會邀得曾飾演幪面超人的志田音音作為展覽的開幕嘉賓，原來出自Sion的提議。「我們主要針對幪面超人的女主角，因為大部分香港拉打迷都是男性，他們應該比較希望能夠見到女主角，並非不喜歡男主角，只是更喜歡變身後的男主角。」

Sion又解釋邀請志田音音的原因在於︰「與志田商談期間，我們感受到她對幪面超人的熱愛，而且她形象既健康又清新。」他相信志田的參與能夠感動到一眾拉打迷。

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首次到訪香港

而志田對成為《幪面超人 50 周年紀念展》的開幕嘉賓感到榮幸，又形容蒙面超人是她「一輩子的回憶」︰「能夠在拍攝完《幪面超人Geats》後，仍能跟蒙面超人牽上關係令我好開心。」而在參觀過展覽後，志田認為當中的1︰1立像讓她感到「閃亮」的感覺，她尤其喜歡一個蒙面超人透視裝置打卡位。「影相時有如變成真的幪面超人一樣，相當特別。」

今次是志田首次到訪香港，她形容抵埗後所接觸到的香港粉絲和工作人員都很細心和熱情，都令她有賓至如歸的感覺。開幕工作後，志田亦有留港四處遊覽，更在社交平台分享她到中環一帶遊覽的打卡照。

拉打作品賦勇氣

志田透露拍攝《幪面超人Geats》前，亦曾留意過其他《幪面超人》的作品︰「我有一個弟弟，雖然我忘記了是哪一套《幪面超人》作品，但我記得小時候逢星期日，我都會陪弟弟欣賞《幪面超人》劇集，是個令人懷念的童年回憶！」

她又透露拍攝《幪面超人Geats》初期，並不知道自己的角色有份「變身」成幪面超人，當收到通知能夠拍攝「變身」場口時都感到特別緊張和興奮。

志田又認為《幪面超人》有長達50年的歷史，對每個人都有着不同的意義，並為她帶來勇氣，而且不僅超越了世代和性別，更超越了國境，是一套深受敬重的一套經典作品。

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香港《幪面超人 50 周年紀念展》

日期︰即日起至11月24日

地址︰INCUBASE Arena 香港尖沙咀廣東道30號 1樓

費用︰ 成人票 $110/ 學生票$88