幼稚園入學｜聖保祿幼稚園25/26學年K1招生　一文看清申請方法+所需文件+截止日期

▲ 聖保祿幼稚園25/26年接受申請，畢業生8成升讀小學部。

【聖保祿幼稚園/聖保祿小學/聖保祿學校/幼稚園/一條龍/名校學費/直私學校學費/私校學費2024/】名校幼稚園「一條龍」的教育模式確實在近年來變得愈來愈受歡迎，不但提供連貫的學習環境，還可以減輕升學方面的壓力。對於小朋友來說，從幼稚園到小學，再到中學的無縫銜接，可以幫助他們更好地適應不同階段的學習環境。聖保祿幼稚園是「龍幼」的佼佼者，近8成畢業生升讀小學部，學校現正接受K1入學申請，有興趣的家長要留意，10月6日截止！

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聖保祿幼稚園｜一條龍無縫銜接

聖保祿幼稚園是「一條龍」的教育模式，從幼稚園到小學，再到中學的無縫銜接。 聖保祿學校(小學部) 是不公開招生，所以入讀其3間附屬幼稚園之一是最好的選擇，包括聖保祿幼兒園SPN、聖保祿幼稚園SPK、天主教聖保祿幼兒園SPCN。聖保祿幼稚園大部分畢業的女生能升讀小學部及 聖保祿學校(中學部) ，不過要注意聖保祿學校（小學部）屬女校，男生沒有入讀優勢。

聖保祿幼稚園｜遊戲為本由淺入深課程教學

學校採用本地課程教學，根據小朋友的需要及興趣，由淺入深，循序漸進地教學，培養學生的學習能力及樂於學習的態度。課堂上主要以多元化活動，例如實驗、參觀及模擬活動等，增加學生觀察、探索及分享的能力，利用遊戲學習，提高學生的學習興趣。

聖保祿幼稚園｜名校跳板 升上傳統名校

聖保祿幼稚園每年約有80%學生成功升讀小學部，另外也有不少女生入讀拔萃女小學、聖保羅男女中學附屬小學，男生則多升讀拔萃男書院附屬小學、喇沙小學等。聖保祿學校（小學部）屬私立女校，小學部並不公開招收校外生，如女生入讀聖保祿幼稚園，升小升中都有優勢。

聖保祿幼稚園｜新生入學申請

聖保祿幼稚園新生入學申請於即日至10月6日下午5時止，申請2025-2026年度幼兒班之年齡為1/9/2021至31/12/2022出生，園方只接受網上申請，郵寄或傳真恕不受理。提交申請後，園方將透過聯絡電郵通知申請編號及發佈有關申請入學資訊等用途，而報名費用為港幣40元，填寫網上報名表時，必須同時上載報名費收據，請家長於網上報名前到銀行繳交報名費用。

聖保祿幼稚園｜準備遞交文件

請預備以下所需文件的掃描檔案，以便傳送到網上系統。檔案格式須爲JPEG，每個檔案須小於2MB 具有200dpi圖片解像度 (一般掃描器的標準規格)。

1.幼兒個人近照 (尺寸為2吋 X 1.5吋)

2.幼兒出生證明書/身份證明文件

3.幼兒洗禮證明 (如有)

4.報名費現金存入銀行收據

聖保祿幼稚園｜學費

幼兒 3-4 歲 低班 4-5 歲 高班 5-6 歲 上午班 $34,050(10) $34,050(10) $34,050(10) 下午班 $34,050(10) $34,050(10) $34,050(10)

聖保祿幼稚園

學校︰ 聖保祿幼稚園 St Paul's Kindergarten 地址： 香港銅鑼灣禮頓道1018地段地下至二樓 電話： 25763793 申請方法︰ 按此

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