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減肥大作戰｜因囡囡1句話打擊自信　211磅肥爸爸靠2招激減79磅變型男

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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【減肥／瘦身／操肌／肥胖／飲食／運動】只要有恆心！內地一名211磅肥爸爸，因為肥胖導致體態極差、外表亦非常顯老，曾想過減肥卻一直失敗。直到某日，女兒突然說出口的一句話，卻令他開始反思自己生活，最終下定決心減肥，靠2招在7個月內激減79磅，成功變身肌肉型男。

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減肥大作戰｜受囡囡1句話打擊  211磅肥爸爸決心減肥

綜合內媒及《縱覽新聞》，浙江一名男子過去重達211磅，由於太肥導致五官被擠成一團，肚腩亦出現極深肥胖紋，平日亦因此沒有自信，雖然他曾經想過要減肥，但每次都因為貪吃而失敗告終，直到某次女兒見到他時，忍不住說道：「爸爸，你胖得跟豬一樣。」才讓他大受打擊，開始反思自己、決心要作出改變。

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決定瘦身後，他從飲食及運動兩方面入手，開始調整飲食、戒掉宵夜及小食，自制減脂餐；堅持做運動及健身，每日都會行樓梯、跑步及踩單車等，期間他雖然多次想放棄，但仍默默咬牙堅持下來，最終在7個月內由211磅激減到132磅，足足減走79磅，臉上肥肉消褪，身上肥胖紋亦完全消失，成功變身肌肉型男。

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相關內容：減肥大作戰｜夫婦因女兒1句話 健身半年大肚腩變六舊腹肌

減肥大作戰｜網上分享減肥心得 鼓勵網民：不要放棄自己！

事主於社交平台抖音帳號「大樂沖沖沖」分享自己的減肥心得及運動資訊，盼可鼓勵正在減肥的網友：

一定不要放棄自己！

不少網民見到他的轉變後紛紛感嘆：「減肥是最好的整容！」，亦有不少人建議他多分享減脂及運動方法，亦有人指自己難以戒口，希望他可以分享心路歷程，教大家調整心態：

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減肥大作戰｜日本票選10大減肥法

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