親子好去處｜BEE自家日營慈善行山盛事 人寵參加可獲精美禮物包

▲ 大型慈善活動BEE自家日營

全港首個於市區以「主題樂園」為設計概念，結合「運動、飲食、休息、溝通」四大元素的「人寵共融」大型慈善活動「BEE自家日營BEE CAMP at the Peak 」 ，將於11月3日（日）在山頂舉行。

活動旨在推廣全方位健康生活，促進身心靈全面管理。所有活收益將不扣除成本，全數撥捐「BEE自家教練」計劃。

當中家庭歡樂跑由山頂道花園經過夏力道公園、盧吉道觀景台圍繞一圈（路程約3.5公里） 。

大家可以邊跑邊欣賞山頂的景色，賽道將經過夏力道公園，盧吉道觀景台。參加者將獲得獨特的參賽禮物包，包括有活動限定跑步 TEE、精美索繩袋和完成獎牌。賽道全程約3.5公里，參加者將分為三組出發，時間分別為早上11時、11時20分及11時50分。費用：每對$250（個人$150）

▲ 人寵參加可獲精美禮物包

人寵樂悠遊下午2時30分至4時30分山頂道花園經過夏力道公園、盧吉道觀景台圍繞一圈（路程約3.5公里） 。「毛孩」與參加者一起享受這段愉快的散步時光，共同創造更多珍貴的回憶。報名參加活動的「毛孩」及「主子」，更可獲贈精美禮物包。

其他活動包括山頂行山樂、行禪初體驗、長者活力操之肌力運動、動態伸展工作坊、心呼吸空間健營動市集

「BEE 自家日營 BEE Camp at The Peak 」

日期: 2024年11月3日(星期日)

時間:上午９時至下午６時

地點: 太平山山頂

活動查詢: 5722 0233 / beefamilycoach@runourcity.org

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