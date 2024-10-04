立法會｜陳國基：已提醒各政策局提早準備法例草擬工作　以便立法會在換屆前完成審議

▲ 立法會內務委員會今日（4日）召開暑期休會後首個會議。（資料圖片）

立法會內務委員會今日（4日）召開暑期休會後首個會議，主席李慧琼匯報早前與政務司司長陳國基會面，引述陳表示，政府會積極推動立法議程更新版內的20項條例草案的草擬工作，亦會因社會需要、政府政策優次、立法草擬過程等，不時調整內容及時間表。陳國基指，明年是本屆立法會最後一年的會期，已提醒各政策局提早準備草擬工作，預留足夠時間以便立法會有時間讓條例在換屆前完成工作，亦協調政策局平均分配條例草案提交立法會日期。

李慧琼表示，10月17日立法會舉行行政長官施政報告答問會，早上10時半至12時舉行。

東盟成員國再次確認支持香港盡早加入RCEP

立法會主席梁君彥早前率立法會代表團出訪馬來西亞、印尼和新加坡，立法會議會聯絡小組委員會張宇人今日匯報表示，代表團除與東盟共同體會晤外，也與國會議長、政府官員和企業領袖等，進行建設性交流，把握機會說好香港故事，訪問團不單加強與東盟成員國聯繫，東盟成員國更再次確認支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），代表團取得出豐碩成果，就金融、貿易、創新科技、教育、文化、旅遊多個政策範疇與當地聯繫提出建議，期望以此作為起點，促進立法機關強行政機關進一步深化與東盟國家協作。

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