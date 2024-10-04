舒適堡結業｜消委會冀新投資者盡快交代細節　將密切監察事態發展

▲ 消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片）

舒適堡結業事件餘波未了，醫美集團perFACE今日（4日）發稿指，有意接管舒適堡部分美容纖體業務，健身業務則由集團創辦人及行政總裁符芷晴成立的新公司perFIT接管。消委會表示，新投資者於前日（2日）主動聯絡該會，介紹和講解接管意向並作初步交流，認為對在過去一個月面對不明朗情況的消費者而言，是重要一步。

消委會總幹事黃鳳嫺稱，據理解，新商戶正處於業務轉讓階段，接下來可能要求現有客戶簽署同意書，讓他們讀取客戶個人資料和相關交易記錄，以核實身份和了解餘下未用服務總額，隨後則與客戶接觸和安排提供服務的細節。

她建議消費者，現時應盡量整理及檢視原有的服務合約及單據，了解原本購買的服務細節，包括餘下服務總額、年期等，以便與新商戶核實記錄和聆聽建議方案。她亦期望新商戶能盡量向消費者提供後續安排細節，讓消費者能根據自身需要和經慎重考慮後，作出知情選擇。

消委會將密切監察事態發展

黃鳳嫺又稱，消費者在過程中或提出不同疑問，包括已購買服務內容和條款是否有變，例如價格、使用時限、上課地點、授課方式、預約及取消預約方式，又或教練是否為同一人等，期待新商戶能細心聆聽，以優質客服盡量滿足客戶的訴求。

她並說，留意到有消費者已急不及待到新商戶接手的地點使用服務，她提醒新商戶有責任確保所有場地、處所及服務符合相關法例要求，並採取適當措施保障用家的安全及權益；消費者亦要在享用設施之餘，時刻保持警覺，保障自身安全。

她又說，理解在接管業務的過程中涉及多項法律和執行細節，期望新投資者會適時和準確無誤地向受影響消費者提供進一步資訊，消委會將密切監察事態發展，向消費者提供意見。

希望新投資者採人性化和開放態度

被問及有否了解為何出現一個月內有兩個新投資者轉手的情況，黃鳳嫺指，在業務轉讓過程中，可能會有很多不同投資者洽談，部分或未傾得好，同時又有另一投資者表示意向，形容從消費者角度而言，最重要是有一個具誠意和意欲高的投資者接管服務；又指據理解「HEALTHY」和perFACE沒有關係，是獨立與舒適堡接洽。

她亦稱，已跟「Healthy」簽訂意向書的消費者或牽涉較複雜的法律及權益問題，但就現階段而言，新投資者有意接管業務，希望其以人性化方法處理，「接管生意都希望多些客，在做好盤生意的大前提底下，如果有另外一個客戶群考慮你的服務，就應該用開放態度接觸。」

至於若不願意接受新商戶所提供的服務，是否能要求退款，黃鳳嫺表示，一般而言，消費者有權根據《業務轉讓(債權人保障)條例》向新或舊商戶要求退款，但亦要觀乎有關交易是否構成業務轉讓才能作定奪。

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記者：梁薾心