麥當勞優惠｜The Signature Collection本周回歸　$25起歎各款超值套餐

▲ (麥當勞提供)

10月7日起，麥當勞The Signature Collection的期間限定漢堡三重芝士安格斯於本週回歸，加上人氣大熱「麥麥慳」套票優惠。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6 ▲ 雞會難得套票 ▲ 飽你鍾意套票

今次The Signature Collection除了有超值「$39 芝士安格斯超值套餐」 外，亦同步帶來「三重芝士安格斯四道菜套餐減$3」 和「三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐減$3」 。當中首選期間限定的三重芝士安格斯，以安格斯 牛肉搭配三款不同滋味、口感和製法的芝士－－外脆內軟脆炸芝士條、軟滑紐西蘭切片芝士和幼滑白芝士醬， 「芝」味十足，打造層次豐富的重磅牛肉漢堡味道。

還有兩款與雀巢®KITKAT ®聯乘推出的甜品優惠，分別是 「$11 酥皮朱古力批 」及「$17 朱古力脆脆草莓麥旋風 」。

是次「麥麥慳」套票帶來三款超值套餐套票優惠，包括飽你鍾意套票、雞會難得套票以及著數之晨套票，三款套票包括多款經典美食，如飽你鍾意套票的板燒雞腿飽和脆辣雞腿飽超值套餐；雞會難得套票的麥樂雞（9 件）和 脆香雞翼（4 件） 超值套餐； 著數之晨套票的豬柳蛋漢堡超值早晨套餐及炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐等。每款$25起。

用戶購買「麥麥慳」套餐時只需先付$20訂金，四張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞 App 之「優惠」版面。套餐換購券可於2024年11月18日或以前使用。

由即日下午3時起至11月3日（晚上11時59分或之前）期間， 麥當勞App用戶在App或餐廳內的點餐機掃瞄 App 內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得《903 AllStar 籃球賽》門票兩張。麥當勞 App 其他人氣優惠如麥炸雞套餐、早晨套餐、下午茶滋味 Combo以及McCafé咖啡配美食優惠等亦會繼續供應。

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