九巴阿伯丨80歲老翁入$2硬幣搭車　不滿被要求補錢與巴士車長罵戰

▲ 阿伯不用樂悠咭搭巴宜便想享乘車優惠。

【九巴 / 洪水橋 / 旺角 / 樂悠咭 】網上昨日（10月3日）流傳一段影片，一名自稱80歲的阿伯上一輛巴士後，直接把2元硬幣掉落錢箱，未有使用樂悠咭而想享受長者的2元乘車優惠，由此被巴士車長拒絕，之後雙方爆發駡戰，最終車長讓該名老翁男長者上車，並開車離去。

影片中，一輛68X線來往洪水橋（洪福邨）及旺角（柏景灣）的九巴，一名阿伯把2元硬幣直接投入錢箱，但隨即被巴士車長司示意要拍樂悠咭才能享用2元乘車優惠，惟阿伯卻回應：「我就係唔拍」，之後雙方爆發駡戰。

當中，阿伯更爆粗：「我X你！X乜X嘢！嘈乜X嘢啫？你想點啫，扮X晒嘢！2蚊雞同我拗？我80歲人……」，司機反撃稱：「80歲人大晒啊？」。

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九巴阿伯丨阿伯粗口問候車長

期間，有一名九巴職員在場調解，老翁稱自己的樂悠咭遺失了。這時好火氣阿伯再度罵司機稱：「我X你！我X爆你！係你呢個死人乞衣管！X你乞衣！」，司機笑住回應：「我喺呢度，你X啊！」。

事件擾攘約2分多鐘，一名疑似同行的女子勸阻阿伯，最後車長讓該名阿伯進車廂，並開車離去，影片亦結束。

影片引網民熱議，有網民斥責阿伯恃老賣老，分別指：「入硬幣梗係唔得啦，仲惡人先告狀」、「入兩蚊攞唔到政府補貼」、「又唔知佢有無綠悠咭」。

另外，也有網民認為車長不應始終不應罵乘客，稱「一係同佢講下次唔好啦！一係請佢落車等站長慢慢解釋。嘈到拆天又要自己又唔小心講咗粗口， 比（畀）人投訴返轉頭又要自己寫報告有乜謂。」

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