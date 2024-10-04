升學就業｜面試結束前「最後一問」點答先加分？　投資公司CEO教路避開一個地雷話題

▲ 面試結束前「最後一問」點答先加分？投資公司CEO教路避開一個地雷話題。

【見工/面試/Interview】見工最後僱主多數會問求職者有沒有問題，如何回應也是一門學問。近日有美國私人投資公司CEO親自教路，透露了在面試期間，切勿向僱主或面試官詢問一件事，否則隨時釀成求職危機。

升學就業｜見工面試題「五木叫什麼？」女生妙答即獲聘 求職顧問指考驗1能力：忌答「不知道」

職場穿搭｜新鮮人見工穿搭攻略 穿甚麼顏色可提高面試成功率？

見工面試｜投資公司CEO傳授面試秘笈

美國私人投資公司RSE Ventures的49歲CEO希金斯（Matt Higgins），經常面對不同求職者，近日他在CNBC的專欄中發表意見，並提供面試建議。他表示，相信見過工的人都會非常清楚這個場合會帶來多大的壓力，因為必須在短時間內讓面試官留下深刻印象。

最新影片：

見工面試｜「最後一問」答錯會扣分

而僱主或面試官往往在面試最後，會問求職者有沒有任何問題，如果答沒有問題，顯得消極，如果問錯問題，更會適得其反。希金斯提醒，求職員必須確保自己問出「正確問題」，以正向方式結束面試。

我可以給你一項從別人聽不到的建議，那就是永遠不要問面試官有關公司在家工作的細節。

他直言，員工無論在辦公室或居家上班，他都贊成，而在家工作甚至可以大幅減少無意義的會議和不必要的魔擦，釋出更多空間和時間也能讓工作更快樂。

不過從面試官的角度，當求職員查問在家工作的問題，會讓人質疑對方在傳達錯誤的優先事項，對於面試官來說，更像是一種危險訊號，認為求職者對公司不夠忠誠。他舉例，一個有意在家工作的人，和一個下周可以出現在辦公室的人，相較之下，即使前者較優秀，也有更大機會落選。

求職搵工｜獵頭公司揭低薪打工仔1個特徵 轉工學識3大關鍵可加30%人工【附寫CV教學】

見工面試｜第一印象極重要

希金斯指出，職場中的危機管理法則包括「生存」，即員工務必學會如何應對各種不確定性，了解職場中的技巧和妥協。他建議，如果求職者真的很關心在家工作的問題，可以在被選上第二輪面試或收到入職通知時再了解，

當風險很大時，最重要是給面試官留下良好的第一印象。

同場加映：檢視寫CV 4大重點

CV教學︱HR平均只用7.4秒睇求職CV 3招不令CV石沉大海「翻生攻略」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

見工面試｜求職顧問：主要考臨場反應

台灣的《Career就業情報》顧問臧聲遠曾指出，有時公司會提問很多好像與工作無相關的問題，但此類問題考驗的就是臨場反應、求職者的靈活度，基本沒有一定的答案。

臧聲遠也教路，如果對面問題著實想不出一個恰當的答案，亦應保持禮貌地直接表示自己無法回答，但同時可以向對方說出自己一些想法等等，這些也有助在面試官前加分。他特意提到，不可表現得十分生氣，也不應質疑對方，也不可以被嚇傻地什麼回應也沒有，這樣被錄取的機會會大大減低。

而求職網《yes123》發言人楊宗斌也指出，選擇不回答創意性的題目並不是好的方法，因為這些都是考驗其危機處理能力，理想做法是態度客氣地詢問面試官題目的用意，希望從中可以套取到一些資料而去慢慢嘗試答出一個令對方滿意的答案，這些印象分會為整個面試加分不少。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】