姿勢不良｜「烏龜頸」可致頭痛手痹隨時影響脊椎　醫生教4招自我檢測症狀

▲ 長時間低頭用電話或伸長頸項看電腦螢幕有機會變成「烏龜頸」，台灣有醫生分享4招供市民進行自我檢測。

【姿勢不良／烏龜頸／頭痛】低頭族注意！長時間頭向前傾，看電腦及手機易致「烏龜頸」。有醫生就指出，烏龜頸可致頭痛頭暈、頸部痠痛、手臂麻痺，嚴重甚至會影響脊椎神經。醫生就分享4招了自我檢測症狀，供市民參考。

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台灣復健科醫生王竣平近日在網站撰文，表示烏龜頸是現代人常見的頸部問題，主要是長期低頭使用電子產品，頸部長時間處於不良姿勢所致，最常見的症狀為感覺頸部後方有持續的酸痛感，通常低頭一段時間後尤為明顯，有時痛感還會延伸到肩膀。

他又指出，烏龜頸有可能會引起頭痛，通常從後腦勺開始，之後擴散到整個頭部，部分人更會感到頭暈或暈眩，特別是在快速轉頭時。此外，因為長時間維持同一姿勢，所以頸部肌肉會變得僵硬，繼而導致轉頭或抬頭時感到困難，有時更會聽到頸部發出喀喀聲。

更甚者，嚴重的烏龜頸有可能會影響神經，導致手臂出現麻痺、刺痛或無力等感覺，這種症狀通常從肩膀開始，一路延伸至手指，甚至有可能影響脊椎健康。

姿勢不良｜4招自測有無烏龜頸

那麼，人們要如何判斷自己是否已變成烏龜頸？王竣平就列出以下4招，供市民進行自我檢測。他表示，這些測試方式雖然無法取代專業醫療診斷，但可以讓人初步了解自己的頸部狀況，以判斷是否需要尋求醫療協助。

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1. 牆壁測試

背靠牆壁站直，腳跟、臀部、肩膀及後腦勺皆需碰觸牆面。如後腦勺無法自然碰到牆，就要特別注意。

2. 下巴縮回測試

坐直並把下巴往後縮，感覺像是在做雙下巴。如執行此動作時會感到不適或做不到，就可能是頸部肌肉緊繃的徵兆。

3. 頸部活動度測試

慢慢轉動頭部，觀察自己能否輕鬆地左右轉頭、上下點頭，如感到疼痛或活動範圍受限，可能就是烏龜頸的症狀。

4. 肩頸放鬆測試

深呼吸，嘗試放鬆肩膀和頸部；如發現很難放鬆這些部位，或總是不自覺地聳肩，有可能是長期緊張所致。

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