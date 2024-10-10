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飲食攻略｜女子血脂及肝指數異常求醫　奉行醫生1套飲食法20天減6磅拾回健康【附不斷食3大控糖飲食重點】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【高血脂／膽固醇／三酸甘油脂／脂肪肝／高血糖／三高／心血管疾病】「三高」是常見都市病，與不良生活習慣息息相關。台灣有醫生就分享病例，指出一名女病人奉行醫生建議的一套飲食方式，20天後不但成功降血脂，連脂肪指數都一併降低，故推薦給大眾作參考。

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三酸甘油脂｜無須斷食控糖3大飲食重點

台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁發文分享病例，指一名女病人因為三酸甘油脂和肝指數異常來求醫。奉行醫生建議飲食建議，在短短20日就已經減走3公斤（約6.6磅），而且血脂和肝指數回落至正常水平。蕭捷健指，女病人的三酸甘油酯（TG）從236mg/dL降到149mg/dL，而肝功能指標（GOT）亦從40降至20，效果顯著，亦比預期中快。

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血脂過高其中一個成因除了膽固醇過高外，三酸甘油脂亦是另一個因素。蕭捷健解釋，三酸甘油脂是體內脂肪，當血液靜止時，油脂會浮面。當油脂累積在血管壁上慢慢變厚，甚至掉落時會形成血栓，恐導致中風。

至於三酸甘油脂偏高的原因有兩個：過量攝取過多澱粉和糖分。蕭捷健解釋，人攝取澱粉和糖分後，會被儲存在肌肉裡轉變為肝醣。當體內肌肉量太小，而攝取太多糖分時，便無法儲存轉化成脂肪進入血液，或是堆積在肝臟，導致脂肪肝。長久來說，會影響肝臟功能和心血管健康。

三酸甘油脂｜適當碳水循環控制 有助降血糖

除降血脂外，醫生的飲食調整亦幫助女病人降低飯前血糖，從153mg/dL降至112mg/dL，身體負擔大大減輕，感覺輕鬆很多。蕭捷健補充，不建議糖尿病患者為了控制血糖，而完全斷糖或長時間斷食。不適當地斷食容易導致血糖過低暈倒，或增加肌肉消耗，會導致日後儲存肝醣的能力下降。故此，合理的糖分攝取和養成良好的飲食習慣，比完全斷糖更有效。他指出，降血糖的重點在於「中碳」碳水循環控制，將平日碳水吸收分為高碳水日、中碳水日、以及低碳水日，分別攝取碳水方式如下：

  • 高碳水日：可以攝取米飯、麵製品
  • 中碳水日：選擇根莖類、豆類等原型澱粉，也可以吃些水果和優格；
  • 低碳水日：僅從蔬菜中攝取澱粉

三酸甘油脂｜降血脂6大重點

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁指出，「高血脂症」是指血液中的膽固醇或三酸甘油脂過高，亦可以是壞膽固醇過高或好膽固醇過少，而高血脂危險族群主要包括家族遺傳者、少吃多動人士、肥胖人士、有煙酒習慣人士、吃太多飽和脂肪/膽固醇者等；值得留意的是，高血脂除了會導致心臟疾病外，也與腦中風、高血壓、糖尿病、腎臟病等疾病息息相關。她又另外分享降低血脂的6大重點：

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三酸甘油脂｜降血脂6大重點10種天然「超級食物」

綜合外媒報道，營養雜誌《Today’s Dietitian》聯同健康公關機構Pollock Communications，於今年初向全球564名註冊營養師進行年度「營養趨勢」調查，挑選出10種天然「超級食物」，有助提升免疫力、降低三高風險、保護心臟健康，甚至有預防癌症發生的功效：

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