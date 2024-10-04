舒適堡結業｜消委會至今接獲5,344宗投訴　涉款逾1.9億元

▲ 有38年歷史的連鎖健身中心舒適堡9月6日突然宣布暫時全線結業。（資料圖片）

連鎖健身中心舒適堡全線結業事件繼續發酵，消委會指，截至今日（4日）下午5時，共接獲5,344宗有關連鎖健身中心舒適堡暫時全線結業的投訴，涉及總金額逾1.9億元 ，平均每宗個案涉及金額為35,714元。金額最高一宗涉200萬元，最低一宗涉99元。

海關接2,676宗舉報 涉款逾1.3億元

海關回覆查詢時稱，截至今日下午4時，共接獲2,676宗相關舉報，涉及預繳健身及美容金額超過1億3,400萬元。案件仍在調查中。



海關發言人稱，會繼續密切跟進相關個案，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

勞工處接約770名舒適堡僱員求助

勞工處回覆查詢時說，截至今日，勞工處勞資關係科已接獲約770名舒適堡僱員求助，大部分涉及欠薪及其他僱傭權益的申索。



勞工處發言人說，正繼續積極跟進事件，並已嚴正要求舒適堡公司管理層按《僱傭條例》及僱傭合約條款向僱員支付欠薪及其他款項，亦敦促該公司董事或負責人，如無力向僱員清付欠薪及償還有關款項，應確認僱員被拖欠的項目及款額並簽署「無能力支付欠款聲明書」，讓僱員可及早向破欠基金提出特惠款項申請。

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