世界微笑日丨AIRSIDE 10月推出「減壓房」 體驗+工作坊提升抗逆力

▲ 整個10月AIRSIDE將帶來「減壓房」

南豐集團社區項目「世界之約」於2021年成立，今年以身心健康為主題，先後策劃「約好運動」及「復修快樂」主題活動，以一系列體驗和工作坊推廣運動，關注身心及精神健康，鼓勵大家欣賞生活中的小確幸，認識自己的情緒，提升抗逆力。

為響應2024年10月4日世界微笑日 ，集團早前於旗下商場推出「短期快樂排行榜」調查，由1,000位市民投選短期快樂事項，最高票數頭五位分別為：「健健康康」、「特價買到心頭好」、「什麼都不做就是好好休息」、「和毛孩一起玩樂」及「享受大自然」。

此外，整個10月AIRSIDE將帶來「減壓房」，讓訪客體驗不同的減壓方式，如大叫療法、大笑瑜伽及音樂療法等，藉此讓大家釋放壓力，喚醒內心的平靜和快樂。曾接受專業訓練的「復修快樂員」亦會於特定日子，在AIRSIDE駐場與大家玩「復修快樂撲克牌」——結合藝術治療理論設計而成的遊戲，以輕鬆形式傾訴心聲及審視自己的情緒，為負面情緒找到出口。

集團又與陳廷驊基金會合辦「心呼吸 ‧ 空間」活動，與慈善機構創意伙伴「心呼吸」合作，在AIRSIDE不同空間貼上正念小貼士和放鬆字句，教人暫時放低壓力，專注當下

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