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校長專訪｜李家超小學母校五邑工商總會學校　 新校長推3大計劃優化學與教培育朗誦精英

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 41 分鐘前

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李家超的小學母校五邑工商總會學校，新任校長宗燕芬推行3大計劃優化學與教。

【五邑工商總會學校/新校長/李家超小學/李家超母校】在 五邑工商總會學校 ，新學年帶來了無限的希望與挑戰。新任校長宗燕芬懷著對未來的期待，期望能與全體師生共同開創學校嶄新的篇章。透過推動學校改革和加強家校合作，讓每位同學在這片校園中不僅獲得知識，還能實現全面發展，成為守法、有責任感且心懷理想的優秀公民。

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五邑工商總會學校宗燕芬校長。（受訪者提供）

五邑工商總會學校｜創造機會讓學生啟發潛能

隨著新學年伊始，五邑工商總會學校迎來了新任校長宗燕芬。宗校長表示能夠擔任這所具有悠久歷史和卓越成就的學校的校長，感到無比榮幸。在這個充滿活力的學校裡，校長提出了本年度的口號「啟發潛能•星願成真」，並相信每位學生都擁有獨特的天賦和潛能，只需找到合適的舞台，便能盡情發揮。

宗校長的目標是創造各種機會，讓學生們啟發潛能，踏上屬於自己的舞台，最終照亮人生，締造屬於自己的輝煌成就。

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五邑工商總會學校｜星願3大計劃

在新學年中，宗校長推行了「星願3計劃」，包括3個主要項目，旨在提升學生的自信心和能力。宗校長強調，這些計劃不僅專注於學業成就，還重視學生的心理健康和全面發展。

  • 星級教師計劃：透過觀課及評課，讓教師分享教學經驗，提升課堂學習氣氛，促進教師與學生的雙向改進。此計劃將持續進行，校長並親自進入課室觀察教學，確保學與教的質量不斷提升。
  • 星級朗誦計劃：朗誦能提高學生的自信心。每年學校會帶領學生參加比賽，並透過工作坊分享經驗，希望提升學生的語言及表達能力，讓他們在朗誦中找到自信。
  • 星願學生計劃：宗校長上任後第一年開始進行，計劃目的是提升學生的自信心。我們將設立星光大道，讓學生能在此許願，並透過校友的成功故事激勵他們追求自己的夢想。

特首李家超小學就讀五邑工商總會學校。（受訪者提供）

五邑工商總會學校｜秉持五邑精神 培育優秀學生

宗校長坦言，在這個學校已來到第19個年頭，她希望能帶動全校師生克服困難，團結一致，共同面對未來的挑戰。她深信透過不斷的努力和合作，定能創造更好的學習環境，讓他們在五邑的校園中茁壯成長，成為社會的中堅力量。

五邑工商總會學校將繼續秉持「五邑以我為榮」的精神，努力培養出更多優秀的學生，讓他們在星光大道上閃耀光芒，創造出更加輝煌的明天！

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五邑工商總會學校｜五育均衡發展

五邑工商總會學校於1957年創立，位於深水埗區，學校致力提供多元化的優質教育，著重啟發學生心智，培養健全品格，以及在德、智、體、群、美五育方面的均衡發展，讓學生在一個愉快及優良的學習環境中成長。學校設有圖書館、校園電視台、STEM創科教室、英語室、音樂舞蹈室、活動室、視藝室、輔導教室。學校設施還有：五邑綠化牆、五邑星光大道。

學校︰五邑工商總會學校 Five Districts Business Welfare Association School
地址：九龍深水埗永康街70號
電話：23071017
網址： 按此

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