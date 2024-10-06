新手爸媽｜梁諾妍驚見細女眼底血管痣擔心到喊　洪永城笑談餅印女：最想她們似媽咪靚女

▲ 洪永城與梁諾妍互動搞笑又溫馨，提起女兒更是有女萬事足！

【洪永城/梁諾妍/女兒/星二代/育兒經】洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）於2021年7月舉行婚禮，同年12月火速誕下大女Amber，到2024年3月再添多名小公主Beryl，三年抱兩非常厲害，加上愛犬Molly，一家五口幸福滿溢！

Inez笑言沒想過這樣容易便懷孕，不過她生兩女時也有遇上驚險事，尤其生細女前夕突然發燒肚瀉，細女右眼底更有俗稱「士多啤梨痣」的血管痣，令她一度擔心到喊，幸好Tony冷靜面對，又一副慈父相談及外間稱他們「一屋洪永城」，事關兩個女跟他餅印般，對此他笑說：「最希望她們似媽咪靚女！」

▲ 洪永城與梁諾妍結婚三年恩愛如昔！（陳慧安攝）

洪永城夫婦｜婚前Inez直接問Tony：不如生仔囉！

講到婚後極速誕女，是否拍拖時已有共識生兒育女？Tony坦言：「拍拖沒有討論，怕嚇走另一半。」Inez笑指二人在這方面很隨意：「他（Tony）好朋友生了一對孖仔，跟我們分享，我聽後很感動，很觸動到我，當晚就跟他說：『不如生仔囉！』豈料他答好！很多人說……」身旁的Tony即搞笑提醒太太，不用描述得這麼詳盡。

Inez笑一笑再續說：「很多人說年紀大不太易懷孕，要花時間嘗試，我想不如早一點試，怎知很幸運，可能大家有做運動習慣，身體比較健康。」當時Tony其實已求了婚，所以兩人就隨緣嘗試懷孕，很快BB便來了，Tony對此很感恩，認為是完美時機。

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洪永城夫婦｜生大女「食全餐」 生細女前發燒肚瀉

懷孕過程順利，生產過程又順利嗎？Inez表示對生第一胎的畫面有點模糊，只記得「食全餐」，她努力回想：「我真的痛了十多個小時，作動了十多個小時，去到最後他（Tony）應該很有印象，我就快掐斷他的手，因為幾秒就會陣痛一次，怎料我的宮頸一直也沒有開，痛了十多個小時也沒有開，但自己已逼破羊水穿了，醫生說穿了羊水，你等多幾個小時宮頸也不開，其實BB都危險，不如緊急開刀。」

到開刀前，Inez已經痛到很頭暈，還有點作嘔，到入產房打針開刀，她已經沒太多印象，然後在迷迷糊糊狀況下就聽到BB哭聲，Tony補充：「記得你生完之後就昏迷了，拍完合照後你就昏迷了。」

▲ Tony很感恩太太很快便懷孕。（陳慧安攝）

到生第二胎的時候，因為有了第一胎「宮頸未開」的經驗，醫生和護士都勸說：「不要搞太多東西，你第一胎宮頸這麼硬，第二胎的宮頸不會有分別，可能又『食全餐』，不如開刀算了。」Inez笑稱原本想堅持再試順產，到最後還是聽大家意見：「好吧就選擇開刀，我就開始有點害怕。因為我不記得過程是怎樣，整個開刀過程我也不記得，到生產前一天還要肚瀉、腸胃炎、發燒脫水，就早一天入院，當時想會不會早點生呢？」

洪永城夫婦｜聞兩女出世哭聲 Tony忍不住落淚

雖然最後沒有早產，但可能肚瀉的關係，她血壓很低，呼吸又有少少喘不過氣，她說：「打完針後我更加害怕，會怎樣的？不是太知道，究竟打完麻醉針是否真的不痛？不知道，所以兩胎的感覺給我很新鮮，每樣都很新鮮。」而Tony則表示聽到小朋友的哭聲，眼淚就自然流了出來，他微笑道：「所以兩個時刻我都很記得，很深刻，這些不知道怎描述，爸爸或家長才會明白這件事，她們兩個哭，就代表你要成長了，你要成長，你是爸爸了，人生一個最難忘的階段。」

▲ 洪永城與梁諾妍一家四口相當幸福。（IG圖片）

洪永城夫婦｜細女眼底有士多啤梨痣 Inez擔心到喊Tony冷靜應對

見到兩個女兒如此可愛，生產的痛隨即煙燒雲散，不過細女Beryl右眼底驚現士多啤梨痣，為人母的Inez當然十分緊張：「我真的擔心了很久，我們看了相關照片，看了最誇張的個案，上網見到的通常很誇張的，我就擔心到哭了，如果這樣眼睛怎麼辦？我當時真的擔心到哭。」幸好Tony表現冷靜，不停安撫太太，令她稍為安心：「之後我們都會看專科，會有些轉介看妹妹的眼睛。」

Tony知道太太很緊張，他認為自己不能有太大反應：「我們知道士多啤梨痣很多人都會有，二來我們看醫生，很多例子告訴我們慢慢就會消失的，或者未消失，都可以激光解決到。」唯一令Tony擔心的是，細女出現士多啤梨痣的位置很接近眼睛，他續說：「這個就有危機，危機是無論做激光或者愈來愈大的時候，會影響眼睛視力，但我都盡量不會過份反應整件事，看看醫生的決定。」

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洪永城夫婦｜每天早晚敷藥水 防士多啤梨痣變大

Inez透露現時早晚都會為Beryl敷藥水：「讓它收細一點，是有用的，雖然（士多啤梨痣）現在有長大一點，但不算長大得很多，如果大到像士多啤梨就不行了。」Tony聽罷即化解太太不安感覺，打趣表示：「反而細女的尺寸愈來愈大，她現在很像一個小活佛，愈來愈脹大，手臂和腳開始有摺痕，生長線去到最高99%，即是最高那個。」Inez亦重拾笑容附和。

一屋洪永城｜Tony笑談被兩女「Copy and Paste」

由於兩個女兒樣子長得跟爸爸一樣，所以有「Sir face」這個稱號出現，又有「一屋洪永城」的說法，搞笑得來又十分溫馨，連網民也十分喜歡他們這一家，對於自身基因的強勁，Tony忍不住掩面大笑，問到女兒「Copy and Paste」他的樣子，有何感受？

Tony甜絲絲說：「我第一眼或者第一個感覺就是，原來我小時候這麼可愛的，原來我的BB樣這麼討好。」又自嘲小時候很可愛，長大就相反了，並表示：「我會覺得當然很有趣，有『Sir face』的名字出現，哈哈。」

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一屋洪永城｜兩女Cute爆比父母出名 最想囡囡似媽咪

他指兩個女兒比他還要出名：「女兒現在出街，她比我出名，可能不是認到我們，是認得女兒，例如外傭姐姐帶她們去街市或出去玩，街坊會指住她們說『Sir face』！」Inez笑指連愛犬Molly也很受歡迎，大家都認得牠。

Tony沉思了幾秒，再認真說：「最希望將來她們靚女，這是最重要，不要似我，不要似男生樣，最重要似媽媽般靚女就好了！」其實兩公婆郎才女貌，似任何一方也是最強基因呢。

▲ 洪永城每朝忙於照顧愛犬和囡囡。（IG圖片）

至於作為「半新手爸媽」，在照顧女兒方面吃力嗎？Tony即「有口難言」，吞吞吐吐笑說：「即是，嗯……」然後才直說：「最辛苦就是早上的時候，早上她（太太）就比較熟睡，大女兒，即是小狗（Molly），六時多起床就會舔我，叫我餵早餐給牠吃，很大隻撲上來，我每天早上都要招呼一下牠。搞定牠之後，二女兒Amber哭著開門『嘩嘩』哭，搞定她穿衣服準備上學，然後到第三個女兒，又『嘩』，就會有少少辛苦，哈哈，有少少累。」說畢即扮作虛脫趴在枱面上，逗得Inez哈哈大笑。

雖然Tony口裡說辛苦，但笑容最誠實，每次提起兩個女，即發自內心地甜笑，又不時含情脈脈望住太太，幸福的男人，大概就是這個樣子。

場地：十八夢Meta Stages

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