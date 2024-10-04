調查｜不足7％受訪者認為禁售果味煙有助戒煙　邵家輝：應放棄只用「乜都禁」的控煙策略

▲ 邵家輝、何俊賢、吳傑莊早前聯同商界於九月舉辦「跨界別反私煙意見調查」。(受訪者供圖)

立法會議員邵家輝、何俊賢、吳傑莊早前聯同商界於九月舉辦「跨界別反私煙意見調查」，有超過七成受訪者認為「加強宣傳教育」和「加強打擊私煙，阻止青少年接觸私煙煙草資訊」最有效令煙民戒煙，只有少於7％受訪者認為禁止果味煙銷售有效幫助戒煙。邵家輝認為，調查顯示，禁加味煙得不到大眾支持，促政府重新審視控煙策略，「應放棄只採取『乜都禁』的所謂控煙策略，徒勞無功之餘更會幫倒忙。」

「跨界別反私煙意見調查」由3位議員聯同 OK便利店、港九新界販商社團聯合會、香港持牌酒吧會所聯會、香港正版正貨大聯盟、香港報販協會發起，於全港超過700個前線零售點，包括連鎖便利店、報紙檔與酒吧等設置問卷二維碼，9月中下旬開始，10月1日結束，共收到8312份市民回覆。

邵家輝、何俊賢等今日舉行記者會公布調查結果，對於解決私煙的方法，82%受訪者認為私煙問題得到紓緩之前政府應停止加煙草稅；72%認為政府應加強宣傳提升市民對私煙的警覺性；71%認為政府應修改法例，加重刑罰及向執法部門賦予更大調查權。

對於甚麼方法最能有效令煙民戒煙，有超過七成（73%）受訪者認為政府應加強宣傳教育，和加強打擊私煙以阻止青少年繼續接觸煙草資訊，而有約20%受訪者則認為，提供多元化戒煙服務有助戒煙。只有不足7%受訪者認為「禁止果味煙銷售及統一香煙包裝」有效幫助戒煙。

邵家輝指，醫務衛生局似乎打算強推禁加味煙及統一包裝等措施，調查顯示，該等禁令得不到大眾支持。只有很少數受訪者認為這些措施能令煙民戒煙，從而有助控煙。認為，在未來的控煙方向上，政府應該採取「得道多助」方法，以教育和加強認知私煙禍害來打擊非法私煙，而打擊私煙以阻止非煙民繼續接觸煙草資訊亦是市民支持的控煙方向之一。

何俊賢希望政府重新檢討重視加稅和禁令的控煙政策

何俊賢指，歷史上美國禁酒、不丹禁煙都以失敗告終，而政府大幅加煙稅已被證明了會令總稅收「因加得減」及損害零售商戶收益，然而香港控煙政策一直重視加稅和禁令，因此，希望政府重新檢討政策。他說，「不是不支持控煙，而是政策要有效才去做」，否則欲速不達。

香港報販協會主席林長富擔憂，政府如落實禁加味煙，預料「又會有好一批煙民轉投私煙懷抱，報販淚兩行。」他希望政府高抬貴手，留有餘地，「政府要拼經濟，請勿拼走報販的生計」。

梁立仁憂更嚴厲控煙政策令酒吧「有十間，執十間」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，有酒吧熟客表示寧願北上深圳消費，因深圳酒吧提供水煙和沒有嚴厲禁煙，不會如在香港消費時因控煙辦頻密執法而擔驚受怕。他擔憂更嚴厲的控煙政策，將令酒吧「有十間，執十間」。

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