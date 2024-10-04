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校長專訪︱沉浸式英語語境學術與正向教育並行　校長：李金不是Happy School

升學教育

撰文： 胡藹玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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順德聯誼總會李金小學林佩玲校長，表示李金不是一間happy school。

【順德聯誼總會李金小學/屯門區學校/屯門區小學/升小派位/升小】順德聯誼總會李金小學屬區內熱門學校之一，是不少家長心儀的選擇，除了因為該校一向該着重英語學習、學生成績優秀之外，該校多年來致力推行正向教育，更是有口皆碑。去年接任的校長林佩玲表示，計劃未來將會進一步推展正向教育在應用實踐層面，讓學生懂得面對困難逆境。而學術方面，除了持續優化學術課程，校長亦計劃多舉辦英語及另類考察團，讓學生有機會實踐所學，開拓眼界，透過親身經歷建立自信和內在價值觀。

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升小派位︱正向教育培養開朗自信學生

每年李金小學開放日，不少前來參觀的家長對該校第一個印象就是，李金小學的學生都很開心、開朗、自信和有禮，這不得不歸功於該校推行了八年的正向教育。校長林佩玲表示，學校是全方位推行正向教育，全校每一個部門都參與其中，學校透過六年的正向課程，幫助學生「打好多預防針、 建立好多保護網」，亦給予學生很多正面陽光的訊息，學校會繼續保持。

不過，林校長指出，人生並非只有陽光正向的一面，總會遇到困難，當遇到困難挫折時，該如何面對和跨過，是很重要的課題，所以未來三年，學校計劃進一步將正向元素包括抗逆力和行毅力等，具體化落實應用。其中抗疫力，將會集中在高年班推行，因為高小開始會有更多機會遇到挫折，例如呈分試的挑戰和壓力。

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升小派位︱「李金不是Happy School」

雖然李金小學以正向教育聞名，但校長林佩玲表示，李金小學不是「Happy School」，並強調推行正向和成績沒有矛盾，反而是正向與學術並行。林校長直言，學校功課不算少，但不會有過多抄寫，例如寫生字，每個生字只抄寫三次。他說學校重視有效學習，透過多元化功課，鞏固學習，協助學生建立學習能力，培養學生的學習興趣，「唔希望過分操練，令到學生抗拒學習」。

林校長又指，學校至成立以來，學術發展一直是學校的重心，當中英語學習更是重點發展，該校的英文課時亦特別多，其中早讀時段指定是英文早讀，希望學生有更多時間接觸英語。其中，李金小學的英文課程，特別之處是初小沒有課本，透過小圖書、大圖書和校本課程，讓學生逐步打好穩固的基礎，由四年級開始才使用課本學習。林校長強調，學校重視英語閱讀和英語氛圍氛圍，初小不用課本的目的是，希望透過小圖書、大圖書和校本課程形式，讓學生透過沉浸式學習，循序漸進，先建立學生的學習興趣和基礎能力，讓學生有穩固的英語基礎銜接高小。

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升小派位︱英語閱讀分享建立「讀寫聽講」能力

另外，初小有外籍英語老師教授的英語閱讀課和Phonics課，建立基礎能力；而高年班則每個循環週，有兩節閱讀分享，特別按學生能力分四個小組，每位學生各自閱讀圖書，然後互相分享內容，當中包含閱讀理解、分享、英語口說、英語聆聽，以及寫作元素，讓學生全方位學習各種英語能力。

該校其他學科，亦以循序漸進的模式，逐步建構學生的能力。例如中文科，小一着重認字和大量閱讀，讓學生先建立豐富的詞彙庫，然後才使用課本，讓學生更順利銜接二年級的課程及用普通話學習。

本身是李金小學副校長的林佩玲校長笑說，自己是無縫接軌，好處是無需重新適應，與教學團隊亦相當熟悉，合作方面完全沒有問題。談及未來計劃，林校長表示，會保持學術和正向並行，「舊活動，新元素」，持續優化現有的學習和活動。其中，將會優化境外學習，預計每年安排全英語學習團，以及另類體驗的考察團。

「孩子應該立足香港，放眼中國，放眼世界，學校應該提供平台，讓孩子去發展和實踐所學，去親身感受世界，為未來作準備。」

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升小派位​​​​​​​︱英語及另類考察團拓闊眼界

林佩玲校長及學校今年四月帶領30名學生前往，位於四川海拔4860米的達古冰川，是香港首個學生考察團前往該處，學生參觀了由香港人在當地投資成立的科普展館，了解達古冰川，以及當地的生態和文化等。學生更親身體驗冰川採集樣本，並到⻘藏地區的家庭當中，體驗當地的文化。

林校長表示，未來會嘗試多舉辦，類似冰川之旅的另類考察團。她指，這類考察團，未必與學習有直接關係，但過程之中學生會遇到一些困難或辛苦的經歷，例如今次冰川之旅，學生要適應身體不適、「食得唔好，瞓得唔好」，但大家都完成整個旅程，發揮堅毅的精神。

另外，未來李金小學每年會有英語考察團，安排學生體驗獨特的經歷，例如今年該校舉辦澳洲遊學團，安排學生入住大學宿舍，由當地大學生帶領同學乘搭公共交通工具遊覽，了解當地生活，逛超市，體驗不一樣的旅程。林校長說，由抵達機場開始，學生全程只可以用英語溝通，希望給予孩子在校園或香港以外，使用英語面對世界。她認為，學生並非沒有能力，只是需要機會發揮，透過經歷建立信心，讓他們勇於參與和嘗試。

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升小派位​​​​​​​︱李金小學競爭激烈　去年百人爭5「叩門位」

去年教育局推行「叩門位」新政策後，叩門位大幅減少，李金小學作為屯門區內熱門學校之一，每年叩門人數多達百人，但叩門位只有五個，競爭激烈。該校校長林佩玲表示，雖然叩門位減少，但近年多了學生移⺠，或註冊後有其他學位等原因，而放棄原本的學位，家長仍有機會。

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