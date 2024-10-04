升學準備︱城大浸大10.5舉行資訊日　城大銀彈攻勢吸傑出學生

▲ 城大將於下學年提供59個課程，共2000多個聯招與非聯招一年級學額。

開學已經一個多月，很多高中學生開始為了升學做好計劃及資料搜集。多間大學將由本月起陸續舉辦資訊日，其中，城市大學及浸會大學將於本周六（5日）舉行資訊日，提供最新的課程及入學資訊。城大表示，將於2025/26學年提供59個課程，共2000多個聯招與非聯招一年級學額，旗艦課程亦將增至9個，並為經大學聯招入學的本地傑出學生提供獎學金，包括一次性最高達50萬元的海外交流資助。

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不少高中生正計劃升學路，多間大學將由本月起陸續舉辦資訊日，其中，城市大學及浸會大學將於本周六舉行資訊日，提供最新的課程及入學資訊。城大表示，將於2025/26學年提供59個課程，共2000多個聯招與非聯招一年級學額，旗艦課程亦將增至9個，並為經大學聯招入學的本地傑出學生提供獎學金，包括一次性最高達50萬元的海外交流資助。

城大將於10月5日在九龍塘校園舉辦「本科課程資訊日」，包括近200場活動，介紹城大的校園生活、發展近況、最新課程和入學資訊等。

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城大表示，將於下學年提供59個課程，共2000多個聯招與非聯招一年級學額。城大旗艦課程將於下學年增至9個，近日亦舉行課程啟動儀式。經大學聯招入學的本地傑出學生將獲獎學金，涵蓋全額或半額學費、宿舍費，大學也向他們提供一次性最高達50萬元的海外交流資助。

浸大亦將於同日舉辦「浸大入學資訊日」，包括超過50場課程講座和專題講座等，介紹本科課程的最新發展，如跨學科教育的擴展，讓參加者體驗多元的大學生活和教學環境。當日將舉辦3場入學講座，對象分別為文憑試考生、副學士和高級文憑學生，以及持國際學歷學生。

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