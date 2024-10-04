  • 28°C
香港時間：2024104日 (五) 20:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

升學準備︱城大浸大10.5舉行資訊日　城大銀彈攻勢吸傑出學生

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 5 小時前

最後更新： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

城大將於下學年提供59個課程，共2000多個聯招與非聯招一年級學額。

開學已經一個多月，很多高中學生開始為了升學做好計劃及資料搜集。多間大學將由本月起陸續舉辦資訊日，其中，城市大學及浸會大學將於本周六（5日）舉行資訊日，提供最新的課程及入學資訊。城大表示，將於2025/26學年提供59個課程，共2000多個聯招與非聯招一年級學額，旗艦課程亦將增至9個，並為經大學聯招入學的本地傑出學生提供獎學金，包括一次性最高達50萬元的海外交流資助。

最新影片:

童學園
開學季｜幼兒開學難適應？　東華三院幼兒園度身訂造教顧方案成雙職家長後盾

不少高中生正計劃升學路，多間大學將由本月起陸續舉辦資訊日，其中，城市大學及浸會大學將於本周六舉行資訊日，提供最新的課程及入學資訊。城大表示，將於2025/26學年提供59個課程，共2000多個聯招與非聯招一年級學額，旗艦課程亦將增至9個，並為經大學聯招入學的本地傑出學生提供獎學金，包括一次性最高達50萬元的海外交流資助。

城大將於10月5日在九龍塘校園舉辦「本科課程資訊日」，包括近200場活動，介紹城大的校園生活、發展近況、最新課程和入學資訊等。

點擊圖片放大
+5
+4

城大表示，將於下學年提供59個課程，共2000多個聯招與非聯招一年級學額。城大旗艦課程將於下學年增至9個，近日亦舉行課程啟動儀式。經大學聯招入學的本地傑出學生將獲獎學金，涵蓋全額或半額學費、宿舍費，大學也向他們提供一次性最高達50萬元的海外交流資助。

浸大亦將於同日舉辦「浸大入學資訊日」，包括超過50場課程講座和專題講座等，介紹本科課程的最新發展，如跨學科教育的擴展，讓參加者體驗多元的大學生活和教學環境。當日將舉辦3場入學講座，對象分別為文憑試考生、副學士和高級文憑學生，以及持國際學歷學生。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
10:50 2024/09/23
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
學霸記者︳TVB新晉記者超強學歷背景曝光　港大學霸畢業傳統中小學名校
14:11 2024/09/25
學霸記者︳TVB新晉記者超強學歷背景曝光　港大學霸畢業傳統中小學名校
英國大學｜英料4成大學陷財困劍橋牛津有望加學費　本地生學費或5年內加至約11萬
19:47 2024/09/30
英國大學｜英料4成大學陷財困劍橋牛津有望加學費　本地生學費或5年內加至約11萬

你可能感興趣

學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
10:50 2024/09/23
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
學霸記者︳TVB新晉記者超強學歷背景曝光　港大學霸畢業傳統中小學名校
14:11 2024/09/25
學霸記者︳TVB新晉記者超強學歷背景曝光　港大學霸畢業傳統中小學名校
英國大學｜英料4成大學陷財困劍橋牛津有望加學費　本地生學費或5年內加至約11萬
19:47 2024/09/30
英國大學｜英料4成大學陷財困劍橋牛津有望加學費　本地生學費或5年內加至約11萬
學費 學士 大學 大學聯招

最高瀏覽

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂　乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」
急症室最長等候時間（10月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月04日 時間16:05）
天妒紅顏丨90年代玉女偶像驚傳家中「孤獨死」遺體暴瘦　生前破產拒賣身死訊10年始曝光
天妒紅顏丨90年代玉女偶像驚傳家中「孤獨死」遺體暴瘦　生前破產拒賣身死訊10年始曝光
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊
護腦健康丨醫生警告10大超傷腦行為　1飲食習慣持續數周大腦變漿糊
交通意外｜馬鞍山牛牛「家慈」遭的士撞斃　浴血跪地疑一度落淚
交通意外｜馬鞍山牛牛「家慈」遭的士撞斃　浴血跪地疑一度落淚