安達臣道首置盤｜梁文廣憂鋼筋缺漏影響樓宇結構　拖慢工程進度

▲ 立法會房屋事務委員會委員梁文廣。（資料圖片）

長實（1113）位於觀塘安達臣道的「港人首置盤」出現鋼筋缺漏情況，屋宇署派員視察後，發現地盤第三座29樓的上蓋工程中，有6條橫樑的鋼筋配置比批准圖則要求少，地盤需即時停工作全面調查。立法會房屋事務委員會委員梁文廣指，缺漏的鋼筋涉及高強度鋼筋，如情況嚴重，或會影響樓宇結構安全。

涉事發展項目屬港人首次置業計劃，共興建6幢住宅大樓，預計2026年推售約1,000個單位。梁文廣稱，雖然署方指整體建築物現時沒有明顯危險，但承建商仍要檢查清楚其他座數是否有類似情況，及徹查缺漏鋼筋的原因，確保工程安全及質素，並適時公開交代，釋除市民疑慮。

他又稱，雖然距離落成日期還有兩年，但地盤自9月28日起無了期停工，擔心事故會拖慢工程進度，影響項目落成時間。

梁文廣形容「港人首置盤」作為重要房屋階梯，且涉及單位數目較多、影響性較大，也是繼市建局外，首個由私人發展商興建的首置項目，起示範作用。

他促承建商盡快提交調查報告，並在確保安全的情況下盡快復工，務求能如期推售樓盤，讓有需要的夾心階層市民有置業機會。

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