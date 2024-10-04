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神探大戰｜導演韋家輝獲頒授大學院士　都大：歷年創作豐碩、才華非凡

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發布時間： 1 小時前

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(都市大學網頁)

都會大學今日（4日）舉行2024年度榮譽大學院士頒授典禮，由大學副校監方正頒授榮譽大學院士榮銜予四位傑出人士，當中包括香港著名編劇及導演、《神探》系列創作者韋家輝先生。

都大表示，韋家輝先歷年創作豐碩，展現非凡才華。過去三十多年，韋先生曾擔任超過三十部電影的導演、編劇或監製，屢獲本地及國際殊榮，包括2008年憑《神探》獲頒香港電影金像獎最佳編劇獎，及2023年憑《神探大戰》獲頒香港電影金像獎最佳導演及最佳編劇獎等。

至於其餘獲頒院士的人士，包括香港學術及職業資歷評審局成員陳東山、百勝旅運有限公司董事長蔡百泰先生、以及安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒。

大學校董會主席黃天祥表示，都大將繼往開來、承先啟後。他藉此機會介紹大學的重點發展，包括於今年年初，都大獲教育局批准成為本港首間應用科學大學。黃表示，應科大的概念與都大的本質在許多方面不謀而合，我們將致力與業界加強聯繫，開辦更多涵蓋重要領域的高質素應用課程以切合社會的需要。

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