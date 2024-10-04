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無處不旅遊｜陳恒鑌倡推廣荃灣寺廟遊　提供主題民宿和靜修主題酒店

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

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顏汶羽和陳恒鑌今日（4日）舉行記者會指，荃灣及葵青區和鯉魚門擁有眾多歷史建築和優美的自然景觀。(民建聯供圖)

港澳辦主任夏寶龍提倡「無處不旅遊」的理念，政界紛響應，出謀獻策，民建聯立法會議員陳恒鑌今日（4日），建議，可推廣荃灣的寺廟遊，如龍母佛堂、圓玄學院和西方寺；售賣香灰手串和香囊等周邊產品；建立特色餐咖啡廳，提供主題民宿和靜修主題酒店，豐富旅遊體驗。

民建聯立法會議員顏汶羽和陳恒鑌今日（4日）舉行記者會指，荃灣及葵青區和鯉魚門擁有眾多歷史建築和優美的自然景觀，蘊含著深厚的香港傳統文化和創新思維，建議選擇這些地區作為示範。陳恒鑌建議，推廣「荃葵區文化遺產之旅」，政府應在荃葵區推動文化遺產之旅，以保護和活化客家文化；參考重慶的「夢馬行雲」，改建大陂坊遊樂場；將三棟屋博物館及德華公園內的客家古屋改建成文藝書店及咖啡館，以保留古蹟外觀，並提供休憩場所；引入客家文化元素的壁畫與藝術裝置，設置明信片蓋章站，並配合工作坊活動，提升文化旅遊價值。

至於鯉魚門區，民建聯立法會議員顏汶羽建議，設立鯉魚門週末市集，提供當地美食和文創產品；花燈活動，在各節日舉辦以鯉魚門漁村特色設計的燈飾活動，提升旅客的文化體驗；腳踏船遊覽服務，在避風塘提供腳踏船遊覽，讓市民欣賞自然景觀和歷史建築；休閒漁農業，在市集中推廣鯉魚門傳統村落特色，建立釣魚走廊，發展「閒釣」旅遊，並設立行山徑，讓旅客經山路前往鯉魚門，欣賞美景。

旅遊配套方面，顏汶羽建議，增設「水上的士」渡輪服務，並加設鯉魚門站；提供詳盡的旅遊地圖，標示主要景點及設施，方便旅客快捷到達目的地。

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