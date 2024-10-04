施政報告｜跨界別團體倡促進中醫藥國際化　拓特色文化遊

▲ 跨界別關注中醫藥聯席會議。（受訪者供圖）

由22名選委、16名立法會議員及超過70個社會團體及人士組成的「跨界別關注中醫藥聯席會議」，近日就新一份施政報告提出9項建議，包括建議特首成立跨部門中醫藥發展領導小組，發展中醫藥特色文化旅遊，優化中成藥註冊法規，推動中醫藥文化等，為拼經濟打開新路子，發展新質生產力。

聯席會議發起人兼召集人黃炳逢表示，他們建議政府協助籌建香港第一所具規模及國際化特色的中醫藥文化博物館，吸引世界遊客，同時發掘中醫藥相關的非物質文化遺產，加闢「中草藥園地」，積極發展相關餐飲及零售服務，與內地城市開展一程多站的中醫藥文化旅遊合作。

香港一直都有建立中草藥的香港標準，俗稱「港標」，意見書指出，由於缺乏有效的產學研三方面有效溝通，業界鮮有採用，暴露了相關標準與產業供應鏈脫節的問題，必須及時糾正。

聯席會議促請政府通過建立及強化中藥檢測認證標準及制度，重振香港的中草藥及飲片銷售 , 建立產學研三方的協調機制，建立各方認可的中藥飲片標準，同時要獲市民大眾認可並放心使用 ; 國家亦可以利用香港的國際化檢測認證平台，讓中草藥通過香港出海，促進中醫藥的國際化。香港將要成立藥品及醫療器械監督管理中心 , 包括優化中成藥及健康食品的註冊及使用，增加消費者及病人的信心，促進大健康產業的發展。

聯席會議認為，香港應配合國家對於經典名方的發展和應用，包括經典名方的二次開發研究，加強中醫藥技術創新，同時優化中成藥的註冊制度，以加快審批流程，並與國家和粵港澳大灣區內地城市的藥物監督管理制度對接，促進中醫藥的發展。

內地正在積極建立院校教育以外的師承制度，意見書認為香港也不能落後，須根據傳統中醫的核心體系和實踐，開始建立相關的師承制度，與院校教育並行，互相補充，把民間高手的家傳技法或臨床經驗保留下來，兼收並蓄，輔以高科技的手段加以整合。

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