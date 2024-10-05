foodpanda優惠碼2024｜10月foodpanda最新優惠碼合集 十周年優惠指定食物1折/印花卡獎賞/外賣優惠/折扣碼
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【靚媽精明眼/10月Foodpanda優惠碼2024/promo code/折扣碼/外賣優惠/外賣自取/信用卡優惠】一家大細無論返工或在家，都經常叫外賣。TOPick整理了2024年10月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，為慶祝foodpanda香港10周年，foodpanda繼續推出一系列優惠，當中有10間餐廳訂購指定食物可獲1折優惠，包括KFC巴辣雞腿包加葡撻只需$4.7！
10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集 免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票
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2024年10月foodpanda優惠碼｜1. foodpanda 10周連續賞
|10月7日至13日期間，於10間精選餐廳訂購指定食物可獲1折 (90% off) 的瘋狂優惠。
|1. 花斑茶社 Aboutea - 黑糖珍珠奶茶
|原價$33折後$3.3
|2. 元氣壽司 - 炸蝦卷
|原價$35折後$3.5
|3. 金記冰室 - 炸雞脾配雜菜沙律
|原價$60折後$6.0
|4. KFC - 巴辣雞腿包 + 葡撻
|原價$47折後$4.7
|5. 丸亀製麵 - 清湯烏冬
|原價$49折後$4.9
|6. PHD薄餅博士 - 脆香雞（3件）
|原價$75折後$7.5
|7. 必勝客- 夏威夷風光迷你必勝批
|原價$49折後$4.9
|8. Shake Shack - 香脆雞粒（6粒）
|原價$44折後$4.4
|9. 上海姥姥 - 姥姥小籠包（4件）
|原價$47折後$4.7
|10. 杉玉SUGIDAMA - 天婦羅盛合
（蝦、魷魚、茄子、蕃薯、大葉）
|原價$48折後$4.8
2024年10月foodpanda優惠碼｜2. 「十周年印花卡」獎賞計劃
|由9月2日到11月10日期間於foodpanda單次消費滿$100（包含平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）
即可獲得印花一枚，集齊印花即可兌換指定獎賞。
|印花數目
|優惠
|第1枚
|HK$5 foodpanda 優惠劵 (須以AlipayHK支付)
|第3枚
|HK$5 foodpanda 優惠券
|第5枚
|消費HK$60即減HK$10 foodpanda優惠券
|第8枚
|消費HK$60即減HK$10 foodpanda優惠券
|第10枚
|Pau-Pau 雨傘
|第13枚
|消費HK$100即減HK$15 foodpanda優惠券
|第15枚
|Pau-Pau USB 小夜燈
|第18枚
|消費HK$150即減HK$30 foodpanda優惠券
|第20枚
|Pau-Pau 鍵盤
|第25枚
|Pau-Pau露營套裝
|第30枚
|Pau-Pau麻雀套裝
|第40枚
|HK$300 foodpanda優惠券
|第50枚
|HK$500 foodpanda優惠券
同場加映：AlipayHK及支付寶跨境匯款教學
2024年10月foodpanda優惠碼｜3. 最新美食外送及外賣自取優惠
|美食外送及外賣自取
|優惠詳情
|優惠碼「TRYNEW」
指定新加盟餐廳滿最低消費即減$20！
● 優惠期限：2024年10月1日至31日
|優惠碼「PU50」
首張外賣自取訂單滿$50即享50%折扣（折扣上限為$30）
外賣自取新客戶輸入優惠碼即可享有以上優惠及禮券包!
2024年10月foodpanda優惠碼｜4. foodpanda網上超市及生活百貨優惠
|美食外送及外賣自取
|優惠詳情
|優惠碼「NEWQC」
首張foodpanda mall及pandamart訂單滿$200（不連運費）即享30%折扣（折扣上限為$85）
● 優惠期限：2024年10月1日至31日
|優惠碼「MARTNC」
首張pandamart訂單滿$200（不連運費）即享30%折扣（折扣上限為$85）
● 優惠期限：2024年10月1日至31日
|優惠碼「NEW2MALL」
首張foodpanda mall訂單滿$200（不連運費）即享30%折扣（折扣上限為$85）
● 優惠期限：2024年10月1日至31日
同場加映：消委會4星或以上即食麵名單
2024年10月foodpanda優惠碼｜5. foodpanda新客戶及pandapro優惠
|foodpanda新客戶
|優惠詳情
|優惠碼「FP100」
於foodpanda首次訂購滿$80即享半價優惠！
適用於新客戶首張於應用程式滿$80（不連運費）的訂單
|pandapro會員
|優惠詳情
|優惠碼「BEPRO」
新用戶限定 半價享受6個月pandapro計劃
合資格客戶於foodpanda應用程式中pandapro訂閱頁面結賬時
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