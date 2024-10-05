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foodpanda優惠碼2024｜10月foodpanda最新優惠碼合集　十周年優惠指定食物1折/印花卡獎賞/外賣優惠/折扣碼

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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2024年10月份foodpanda最新優惠碼合集。

【靚媽精明眼/10月Foodpanda優惠碼2024/promo code/折扣碼/外賣優惠/外賣自取/信用卡優惠】一家大細無論返工或在家，都經常叫外賣。TOPick整理了2024年10月外賣平台foodpanda及pandapro的最新優惠碼，為慶祝foodpanda香港10周年，foodpanda繼續推出一系列優惠，當中有10間餐廳訂購指定食物可獲1折優惠，包括KFC巴辣雞腿包加葡撻只需$4.7！

10月生日好去處2024｜10月份60大生日好去處優惠合集　免費BBQ/自助餐/睇戲/迪士尼門票

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海洋公園哈囉喂2024｜記者實玩海洋公園哈囉喂6大鬼屋　高度還原九龍城寨+見證鬼新娘出嫁

2024年10月foodpanda優惠碼｜1. foodpanda 10周連續賞

10月7日至13日期間，於10間精選餐廳訂購指定食物可獲1折 (90% off) 的瘋狂優惠。
1. 花斑茶社 Aboutea - 黑糖珍珠奶茶原價$33折後$3.3
2. 元氣壽司 - 炸蝦卷原價$35折後$3.5
3. 金記冰室 - 炸雞脾配雜菜沙律原價$60折後$6.0
4. KFC - 巴辣雞腿包 + 葡撻原價$47折後$4.7
5. 丸亀製麵 - 清湯烏冬原價$49折後$4.9
6. PHD薄餅博士 - 脆香雞（3件）原價$75折後$7.5
7. 必勝客- 夏威夷風光迷你必勝批原價$49折後$4.9
8. Shake Shack - 香脆雞粒（6粒）原價$44折後$4.4
9. 上海姥姥 - 姥姥小籠包（4件）原價$47折後$4.7
10. 杉玉SUGIDAMA - 天婦羅盛合
（蝦、魷魚、茄子、蕃薯、大葉）		原價$48折後$4.8
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2024年10月foodpanda優惠碼｜2. 「十周年印花卡」獎賞計劃

由9月2日到11月10日期間於foodpanda單次消費滿$100（包含平台費、運費及其他適用費用並計算折扣後）
即可獲得印花一枚，集齊印花即可兌換指定獎賞。
印花數目優惠
第1枚HK$5 foodpanda 優惠劵 (須以AlipayHK支付)
第3枚HK$5 foodpanda 優惠券
第5枚消費HK$60即減HK$10 foodpanda優惠券
第8枚消費HK$60即減HK$10 foodpanda優惠券
第10枚Pau-Pau 雨傘
第13枚消費HK$100即減HK$15 foodpanda優惠券
第15枚Pau-Pau USB 小夜燈
第18枚消費HK$150即減HK$30 foodpanda優惠券
第20枚Pau-Pau 鍵盤
第25枚Pau-Pau露營套裝
第30枚Pau-Pau麻雀套裝
第40枚HK$300 foodpanda優惠券
第50枚HK$500 foodpanda優惠券

同場加映：AlipayHK及支付寶跨境匯款教學

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2024年10月foodpanda優惠碼｜3. 最新美食外送及外賣自取優惠

美食外送及外賣自取優惠詳情
優惠碼「TRYNEW」

指定新加盟餐廳滿最低消費即減$20！

 

● 優惠期限：2024年10月1日至31日
● 美食外送每張訂單滿$120可享$20折扣；
   外賣自取每張訂單滿$100可享$20折扣
● 每人限用兩次，先到先得

優惠碼「PU50」

首張外賣自取訂單滿$50即享50%折扣（折扣上限為$30）

 

外賣自取新客戶輸入優惠碼即可享有以上優惠及禮券包!
● 優惠期限：2024年10月1日至31日
● 其餘5張優惠券（總值$195）
   將於優惠碼啟動後7日內自動存入帳戶；
   如啟動優惠碼的訂單被取消，餘下優惠券將不會存入帳戶
● 每人限用一次，先到先得

2024年10月foodpanda優惠碼｜4. foodpanda網上超市及生活百貨優惠

美食外送及外賣自取優惠詳情
優惠碼「NEWQC」

首張foodpanda mall及pandamart訂單滿$200（不連運費）即享30%折扣（折扣上限為$85）

 

● 優惠期限：2024年10月1日至31日
● 每張訂單最高折扣限額為$85，2張高達$50優惠券（總值$100）將於使用優惠碼後14日內存入帳戶
● 名額有限，先到先得

優惠碼「MARTNC」

首張pandamart訂單滿$200（不連運費）即享30%折扣（折扣上限為$85）

 

● 優惠期限：2024年10月1日至31日
● 每張訂單最高折扣限額為$85，2張高達$50優惠券（總值$100）將於使用優惠碼後14日內存入帳戶
● 名額有限，先到先得

優惠碼「NEW2MALL」

首張foodpanda mall訂單滿$200（不連運費）即享30%折扣（折扣上限為$85）

 

● 優惠期限：2024年10月1日至31日
● 每張訂單最高折扣限額為$85，2張高達$50優惠券（總值$100）將於使用優惠碼後14日內存入帳戶
● 名額有限，先到先得

同場加映：消委會4星或以上即食麵名單

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2024年10月foodpanda優惠碼｜5. foodpanda新客戶及pandapro優惠

foodpanda新客戶優惠詳情
優惠碼「FP100」

於foodpanda首次訂購滿$80即享半價優惠！

 

適用於新客戶首張於應用程式滿$80（不連運費）的訂單
● 優惠期限：即日起至2024年12月31日
● 名額有限，先到先得，額滿即止

pandapro會員優惠詳情
優惠碼「BEPRO」

新用戶限定 半價享受6個月pandapro計劃

 

合資格客戶於foodpanda應用程式中pandapro訂閱頁面結賬時
輸入優惠代碼「BEPRO」
即可以港幣267元（原價港幣534元），每月平均價格為港幣44.5元，享用為期6個月的pandapro訂閱計劃
● 優惠期限：2024年11月30日
● 名額有限，先到先得，額滿即止

更多10月著數優惠：

萬聖節2024｜戶戶超市登陸尖沙咀首單滿額減$100　推限量萬聖節配飾及糖果

著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票

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