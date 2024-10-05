貧窮｜學者指香港貧窮情況「遍地開花」　孫玉菡：單計收入設貧窮線不全面

▲ 孫玉菡指，目前表面上看低收入人士「通通都是長者」，若單用收入來制訂「貧窮線」不夠全面。（資料圖片）

樂施會早前公布香港貧窮狀況報告，指今年首季有逾139萬人處於貧窮狀態，貧窮率為兩成，貧富差距更擴大至近82倍。

有學者形容現時本港貧窮情況「遍地開花」，政府不應因為擔心貧窮人數增加會遭人詬病，而取消「貧窮線」。勞工及福利局局長孫玉菡回應表示，目前表面上看低收入人士「通通都是長者」，若單用收入來制訂「貧窮線」不夠全面。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝今日表示，相比5年前，貧窮情況集中在新界西北區的屯門、天水圍，或觀塘一些舊區，主要涉及低技術人士及單親家庭的「結構性貧窮問題」；惟最新數據顯示貧窮情況「遍地開花」，全港不同地區都有人貧窮，部分人並非低技術工人亦面臨失業，或選擇不全職工作，只做兼職。

對於樂施會建議政府重新考慮訂立「貧窮線」精準扶貧，葉兆輝指，當局在2013年設立「貧窮線」，用意是關注和解決貧窮問題，而貧窮人數會受住戶人數和人口老化等因素影響，政府不應因為擔心貧窮人數增加會遭人詬病，而取消貧窮線，並提到政府在扶貧方面已做了很多事情，亦毋須擔心被人批評，應更多向社會解説背後原因和政府工作。

葉兆輝又指，處理貧窮問題需要社會各界共同參與，並非單是政府責任，期望政府開誠布公，增加透明度，以助社會不同界別參與扶貧工作。

孫玉菡今出席活動後回應時解釋，現在表面上看低收入人士「通通都是長者」，因長者沒有工作，固然沒有收入，長者所獲現金反映所領取津貼，當中大多數是政府津貼。

孫玉菡指，現屆政府提出精準扶貧概念，正正建基於過去發現如果純粹只看收入去量度「相對貧窮」的話，有許多不足之處，包括未有檢視市民擁有的資產，以及所獲得的資助，例如公屋，「這些不是錢，但對他的生活有大大改善」。

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