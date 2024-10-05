港大風波｜張翔開腔稱已按政府建議率大學復常　續推改革認有缺點

▲ 港大校長張翔。（資料圖片）

香港大學校長張翔過去一年陷入校政風波，最近的暫委副校任命爭議在政府介入後才暫時平息。張翔近日接受媒體訪問時開腔，稱在港大最佳利益及尊重既定程序的前提下，校方已按程序落實建議小組建議。張翔任內曾面對不符程序的質疑，他承認自己有缺點，但承諾未來繼續推進港大改革，會更好傾聽意見。

近月情況「非常有挑戰性」 張翔：感謝同事風浪中保持專業

張翔接受港大前校委文灼飛所創辦的「灼見名家」專訪，針對暫委副校風波，校方已按程序落實調研小組的建議，帶領大學「回復正常運作」。他直言，過去幾個月校內許多人都感受到不確定性，有些情況「非常有挑戰性」，「感謝教職員在這段困難時期支持大學，在經歷風浪同時仍保持專業。」

他在訪問中表示，很高興王于漸復任港大首席副校長（暫任），宮鵬重新擔任副校長（學術發展），但未點名提及剛獲委任為港大暫委副校長的任詠華及顏慶雲，僅說「也歡迎新成員加入管理團隊」，「相信在大家的共同努力下，港大在未來會更加成功。」

張翔出任港大校長初衷未變 「盼辦好世界頂尖大學」

張翔憶述自己出任港大校長的「初衷」，是認為中國需要一間真正為中國而設、同時聯通世界的全球頂尖大學，「如果有機會能為香港、為國家甚至全亞洲辦好一所世界頂尖大學，是一件很有意義的事，這是我當初接下這份工作也是迄今未變的願望。」

任內被質疑不符程序 張翔：願更好聆聽意見

張翔強調，教育是一個專門行業，「就跟做金融、科技一樣，每個行業都有自己的特色和特點，理解這個行業是很重要的。」他想為香港、為中國做一間頂尖大學，但並非易事，「改革可能會影響到很多人的利益。儘管不能讓所有人都滿意，但對的事還是要做下去，我是有決心做下去，儘管有很大困難。不可否認我自己也有缺點，但我會更好的傾聽大家的意見，進一步推進改革、提高效率和追求卓越，只要目標是對的，我們就不會放棄。」

2018年上任的張翔亦在訪問中回顧上任初期遇上的2019年反修例風波，「我來港大不到10個月就面臨了2019年的社會運動，歷來港大在社會運動中都是鬧得最厲害的，那時大學管理層和校委會齊心協力將學校穩定下來，最後港大在香港幾個大學裏受到的影響是最小的。」

回顧2019年「港大影響最小」 聘請國際師資有挑戰機遇

聘請國際師資方面，張翔形容「有挑戰也有機遇」，包括部分華裔學者在國外受到當地政府不公正待遇，故想回到亞洲、回到中國，另外尤其是一些西方學者不喜歡當下混亂社會，因此也願意到香港，故他認為保持香港社會的獨特性、多元化和國際化是非常重要的。

港大近日宣布推遲興建薄扶林「國際創新中心」計劃，張翔在訪問中指，港大願景是透過中心形成具有全球競爭力的開放創新生態，以聚集全球各地頂尖科學家。

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