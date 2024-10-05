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搶劫案｜尾隨剛提款者落手涉多區7案共盜27萬元財物　3印尼扒手落網

社會

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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屯門警區重案組第二隊主管胡諾軒今日（5日）公布案情。（警方Facebook直播截圖）

警方昨日（4日）在屯門拘捕3名持旅行證件來港的人士，涉嫌與多區內共7宗扒竊案件有關，損失金額合共約27萬港元。

屯門警區重案組第二隊主管胡諾軒今日表示，警方上月接獲1名受害人報案，指從銀行提款10萬元現金後不久，發現背囊被打開，袋中現金被偷去。

警方調查後，昨日在屯門一個商場內，發現2男1女尾隨剛提款人士，形跡可疑，警員隨即拘捕3人，年齡介乎39至47歲。調查顯示，上述3人都是持旅行證件來港。據了解，3名涉案人士來自印尼，其中有人在上月來港。

警方相信與另外5宗分別發生在上水、旺角、將軍澳、北角及元朗的扒竊案有關，7宗案件失物合共價值27萬元。

警方表示，相信今次行動已瓦解一個扒手團伙，團伙成員會在銀行及櫃員機附近徘徊，尋找剛提款並持有大量現金的情況下，趁人多擠迫時打開受害人手袋或背囊盜取財物。

警方呼籲市民在人多擠逼的情況下，考慮將手袋或背囊放在胸前，若要提取大量現金，可請親友陪同。警方重申，任何人觸犯盜竊罪最高可判處監禁十年，籲市民勿因一時貪念以身試法。

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