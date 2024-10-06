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國泰航空｜國泰飛紐約客機急降東京羽田機場　報稱有旅客身體不適

社會

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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（資料圖片）

國泰航空一班由香港啟程前往美國紐約的客機，懷疑途中遇上突發事故，需緊急降落日本東京羽田機場。

根據航班動態網站「Flightradar24」和機管局網站資料，CX840航班原定本港時間昨日（5日）下午4時15時起飛，隨後改為同日下午約5時半出發，航程約15小時，預計紐約當地時間10月5日晚上8時35分抵達甘迺迪機場，但去到近札幌上空時折返，在日本東京當地時間本月6日凌晨1時40分左右抵達羽田機場，飛行時間大約7小時。

國泰航空表示，10月5日從香港啟程前往紐約甘迺迪機場的CX840航班，於飛行途中因一名旅客身體不適，而需要轉飛東京羽田國際機場。航機於10月6日當地時間1時44分安全降落，機場人員隨即安排該旅客送院治理。

國泰續指，由於須遵守香港民航處就機組人員運作及休息時間的法定要求，航機需於當地停靠過夜。國泰航空隨即為其他旅客提供協助及安排酒店住宿。CX840航班預計將於當地時間今晚9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。

國泰稱，乘客和機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，並謹就事件對受影響的顧客深表歉意，感謝他們的理解及體諒。

上月初，國泰發現旗下的A350客機出現引擎零件故障，需要更換零件，同時取消多班航班。

國泰航空│國泰一班往芝加哥客機有乘客鬧事　停靠東京成田機場後恢復行程

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