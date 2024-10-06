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十一黃金周｜首5日98萬內地客訪港升35% 　入境處料今年總出入境3億人次復疫前水平

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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入境事務處處長郭俊峯（曾耀輝攝）

入境事務處處長郭俊峯今早（6日）在電台節目指，內地國慶黃金周首5日，即由10月1日至5日，有98萬人次內地旅客入境，較去年同期上升35%；單在10月1日就有逾22萬人次入境，較去年同期多約3成，相信聖誕節會迎來另一輪入境高峰，料今年總出入境人次或達到3億，回復到疫情前水平。

郭俊峯稱入境內地旅客人數增加，觀察到各個口岸、旅遊景點、網紅餐廳都很熱鬧，顯示特區政府、社會各界舉行的慶祝活動大受歡迎。

他補充，國慶黃金周的出入境速度都較以往快，主要是由於入境處善用科技，並靈活調派人手協助出入境工作，黃金周期間各口岸運作保持暢順。

他舉例，鑑於西九龍高鐵站的出入境口岸位置較細，為了加快過境時間，處方已在該口岸增設10多條「e道」，他說「e道」對於疏導人流發揮非常大作用，至今各口岸已設立756條「e道」。

他估計，到今年年底，總出入境人次將重返疫情前的3億水平，而今年至目前，出入境人次最多的一日是8月25日，當日有超過121萬人次從各個不同口岸出入境。

被問到今年拒絕旅客入境的數字，郭俊峯說香港從來歡迎真正的訪客入境，但入境處會對來港人士作嚴格檢查，有需要時會拒絕入境，今年首9個月拒絕了23,503人入境，與過去同期比率相若。大部分被拒入境人士，主因是「來港目的有可疑」。

他指入境處與世界各地航空公司設有預報系統，一些不受歡迎人物試圖來港時，入境處得悉後會要求不讓有關人士登上來港客機，處方設有監察名單，留意一些對港治安、風險較高的人士，但強調香港居民不會受這系統影響。

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