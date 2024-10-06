超市優惠｜兩大超市本周優惠攻略　焦點：買4支指定牙膏送總值$157.6禮品

本周兩大超市繼續推優惠商品，包括買舒適達指定牙膏4支，即送總值157.6元禮品；8隻特大虎蝦8折$49.9。

百佳買舒適達修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏4支，即送禮品包括:

皇冠３層棉柔舒適衞生紙10卷裝1條

壽桃牌袋裝蝦子麵454克 1袋

健力氏軟包面紙４包裝1排

紡優美5合1洗衣心心珠(爽身粉味)20粒袋裝1袋

維他蘋果綠茶 250毫升6包裝 1件

百佳網店買滿6支再送限量Miffy 電子體重磅1個同壽桃牌袋裝蝦子麵454克 1袋。

立即購買: https://bit.ly/3zzdXQt

百佳至佳品牌大賞投投票已開始一星期，由即日起至10月31日，在百佳買滿$50可以投票選擇心水品牌，投票後可以贏走以下獎品：

1. 頭3位累積消費最高參加者可獲足金金幣乙個

2. 在投選為頭20個至尊品牌中累積消費最高的參加者可獲$500百佳電子禮券 (每個品牌1位得獎者)

3. 參加投票可獲指定優惠券

4. 購買每週指定品牌可獲100易賞錢積分，優惠期內最多可獲得1000易賞錢積分

投票網頁：https://promotion.pns.hk/

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惠康

yuu會員價優惠：

菲律賓都樂高地栽培香蕉 $15/包

Meadows 椰香厚奶/姜汁撞奶/陳皮紅豆沙雪糕3杯裝 3x100毫升 $35/盒

維他奶 低糖香蕉/士多啤梨豆奶 6x250毫升 $29/2排，平均$14.5/排

百福 硬豆腐 340克/板豆腐/鹽滷硬豆腐 250克 $16/2件，平均$8/件

刀嘜 芥花籽油優惠裝 4x900毫升 $78.9/排

珍珍 各款薯片60克/薯圈 65克/牛仔片 35克 買2送1，平均$6.7/包

格蘭堡 GB系列精選紅/白酒 750毫升 $99/3支，平均$33/支

舒適達 全效配方/清涼薄荷牙膏三支裝 3x120克 $60/排

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今個星期嚟惠康有甜匠水蜜桃#、草原鮮美原切肥牛卷、Meadows原隻特大虎蝦、快易煮各款家庭裝餃子/小籠包、維他菓然系各款飲品/維他冷泡系列無糖茶類飲品、檸檬共和國冷凍果汁、桂格雜果/堅果/杏仁莓果燕麥脆、喉糖同埋得寶迷你濕紙巾。

優惠期：4/10-10/10/2024

# 優惠期只限 3天：4/10-6/10/2024

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