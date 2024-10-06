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骨質疏鬆｜港大推骨質疏鬆社區篩查　揭逾千長者屬高風險人士

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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港大李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍（左二），與3位⾧者健康大使分享篩查計劃結果。（港大提供）

骨質疏鬆症是常見骨骼疾病，港大藥理及藥劑學系早前推出「積骨防鬆COSA骨質疏鬆社區篩查計劃」，為逾5,000名合資格長者進行篩查，結果發現，當中近3成屬高風險人士。

港大團隊在今年4至8月，透過長者義工、社工等，以網上華人骨質疏鬆篩查問卷（COSA），為5,771名50歲或以上、沒有確診骨質疏鬆症的長者進行篩查。結果發現，當中約1,600人（29.4%）屬骨質疏鬆高風險人士，需轉介予醫生跟進，並進行雙能量X光骨質密度測量儀（DXA）檢查。

在成功追縱的高風險人士當中，17%向相熟公營或私營醫生求助，44%已成功接受DXA檢查，其中60%確診骨質疏鬆症，32%確診骨質減少症，並開始接受藥物治療。

另外，調查亦發現，僅24%受訪長者知道骨質疏鬆症可不具任何病徵，是「沉默的疾病」；49%則誤以為膝痛是骨質疏鬆症的徵狀之㇐；55%更未曾進行任何與骨質疏鬆症相關的篩查。

政界、醫療界、社福機構代表聯同近約百名義工，在今日齊集青松觀，為逾1,020名60歲以上本地⾧者進行骨質疏鬆症篩查。（港大提供）

為了全方位應對骨質疏鬆症威脅，20多名醫學和社福界專家等，於今年6月進行跨界別專家會議。

港大李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍指，專家小組認為在防範骨質疏鬆症上必需三管齊下，首先建議廣泛使用COSA作為骨質疏鬆症評估，例如成為長者中心、地區康健中心及社區藥房的常規醫療服務之㇐；亦可善用醫療券，透過「共付模式」處理檢查費用，以減輕患者財政負擔。

其次在社區加強有關骨質疏鬆症及脆性骨折的公眾教育，特別是針對年長人士；第三則是加強長者中心、地區康健中心及社區藥房的角色，讓骨質疏鬆症患者持續得到護理及跟進，並加強家庭醫生治理骨質疏鬆症的培訓。

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