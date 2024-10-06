財爺網誌｜陳茂波：市況改善利企業上市　引進辦下月公布引入十多間重點企業

▲ 陳茂波上周對證監會提出三點期望：發揮好監管和促進市場發展的雙角色、擁抱科技變革、推動跨境監管合作。(財爺網誌圖片)

恆生指數在過去15個交易日累積上升超過5,600點，升幅33%，財政司司長陳茂波今日（6日）預期，市況回升以及投資者審慎看好後市，將推動不少公司加快在港上市的進程，當中包括不少創科企業；同時亦將促成更多企業在港落戶，這趨勢也反映特區政府過去努力提升市場競爭力的工作，正漸見成效。

陳茂波今日在網誌透露，引進重點企業辦公室下月將公布新一批重點企業的名單，涉及10多間企業，當中超過一半是來自人工智能和大數據範疇，分別來自內地、美國和歐洲等地，有些更是其領域中的龍頭企業。

他指，踏入今年第四季度，整體市場氣氛顯著改善，九月起至上周五的平均每日成交約1,920億元，較八月平均每日成交額高出一倍。他認為，多項因素都有利市場未來反覆向好。當中，內地早前宣布的多項大力挺經濟的政策措施發揮著關鍵作用。與此同時，市場認為美國減息周期經已啟動，因而對投資的風險胃納增加。不少基金組合因應持倉指標而觸發的入貨需求，加上本港及內地市場的估值非常吸引，都令投資者對後市審慎樂觀。

陳茂波：市場制度的持續改革和創新十分重要

他說，活躍的資本市場，有助促進資金的有效配置，包括把資金導向支持科技創新、產業業態創新，以及商業模式的創新，既可為經濟增量賦能，讓投資者取得更好的回報，也讓社會更好分享經濟發展的成果。因此，市場制度的持續改革和創新便十分重要。他上周出席證監會35周年酒會致詞時，對證監會提出三點期望：發揮好監管和促進市場發展的雙角色、擁抱科技變革、推動跨境監管合作。

另外，今個月底，陳茂波將率領一個包括金融界和創科界的代表團前往中東，向當地推介香港作為國際金融、貿易和創科中心的最新發展、香港在「一國兩制」下的獨特優勢和功能，以及粵港澳大灣區和共建「一帶一路」倡議的新機遇。

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