香港郵政｜「郵票說故事」展逾40套郵票 必看歷任現任5特首簽名首日封
撰文： 梁薾心
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
為慶祝國慶75周年，香港郵政特地更新九龍灣新郵展廊的「郵票說故事」展覽，按4大主題展出逾40套郵票，介紹國家和香港的發展。
郵票是郵資已付的憑證，也是歷史時刻的記錄。新郵展廊佔地約200平方米，面積較中環郵政總局舊郵展廊大約四分之一。格局布置參照博物館，設「時光隧道」介紹郵政歷史，展出信磅、郵差制服等多款於1960至1980年代使用的郵務用品；郵票說故事展廳則陳列多款特色郵票。
香港郵政高級經理（公共關係）王利誠指，香港郵政在回歸後共發行逾400套特別郵票，而「郵票說故事展覽」會按回歸祖國、國家成就、香港發展和服務市民4大主題，展出逾40套郵票，期望透過郵票和郵品，讓市民從多角度認識和了解國家的發展和成就，以及香港回歸祖國等重要歷史時刻。
在回歸祖國主題下，重點展品包括香港特別行政區成立25周年紀念郵票首日封，其上有董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥、李家超、范徐麗泰、曾鈺成和梁君彥親筆簽名。究其緣由，立法會主席梁君彥當年邀請歷任和現任行政長官和立法會主席，在首日封上簽名留念，以彰顯行政和立法機關一直以來的合作互動。
參加導賞團可獲贈限量明信片
至於香港發展主題，香港郵政挑選了奧運特別郵票作展品。港隊在2020東京奧運取得1金2銀3銅佳績，香港郵政當時發行特別郵票，在小全張印上得獎運動員英姿。
本屆巴黎奧運港隊再攀高峰，取得2金2銅獎牌，金牌數目歷來最多，香港郵政會否再發行特別郵票？王利誠透露，香港郵政正積極考慮，以向得獎選手致敬。
另外，為了加深參觀者的印象，展覽由受訓職員擔任導賞員，講解郵票記錄的盛事。導賞團舉辦至11月30日，參觀者可獲贈限量明信片，並使用現場提供的國慶75周年紀念印章，在明信片上蓋印留念。
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