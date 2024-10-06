香港郵政｜「郵票說故事」展逾40套郵票　必看歷任現任5特首簽名首日封

▲ 有歷任和現任行政長官及立法會主席親筆簽名的香港特別行政區成立25周年紀念郵票首日封。（政府新聞網圖片）

為慶祝國慶75周年，香港郵政特地更新九龍灣新郵展廊的「郵票說故事」展覽，按4大主題展出逾40套郵票，介紹國家和香港的發展。

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郵票是郵資已付的憑證，也是歷史時刻的記錄。新郵展廊佔地約200平方米，面積較中環郵政總局舊郵展廊大約四分之一。格局布置參照博物館，設「時光隧道」介紹郵政歷史，展出信磅、郵差制服等多款於1960至1980年代使用的郵務用品；郵票說故事展廳則陳列多款特色郵票。

香港郵政高級經理（公共關係）王利誠指，香港郵政在回歸後共發行逾400套特別郵票，而「郵票說故事展覽」會按回歸祖國、國家成就、香港發展和服務市民4大主題，展出逾40套郵票，期望透過郵票和郵品，讓市民從多角度認識和了解國家的發展和成就，以及香港回歸祖國等重要歷史時刻。

在回歸祖國主題下，重點展品包括香港特別行政區成立25周年紀念郵票首日封，其上有董建華、曾蔭權、梁振英、林鄭月娥、李家超、范徐麗泰、曾鈺成和梁君彥親筆簽名。究其緣由，立法會主席梁君彥當年邀請歷任和現任行政長官和立法會主席，在首日封上簽名留念，以彰顯行政和立法機關一直以來的合作互動。

參加導賞團可獲贈限量明信片

至於香港發展主題，香港郵政挑選了奧運特別郵票作展品。港隊在2020東京奧運取得1金2銀3銅佳績，香港郵政當時發行特別郵票，在小全張印上得獎運動員英姿。

本屆巴黎奧運港隊再攀高峰，取得2金2銅獎牌，金牌數目歷來最多，香港郵政會否再發行特別郵票？王利誠透露，香港郵政正積極考慮，以向得獎選手致敬。

另外，為了加深參觀者的印象，展覽由受訓職員擔任導賞員，講解郵票記錄的盛事。導賞團舉辦至11月30日，參觀者可獲贈限量明信片，並使用現場提供的國慶75周年紀念印章，在明信片上蓋印留念。

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