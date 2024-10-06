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文體藝online丨梅艷芳胞兄宣布娶泰籍女友May May　梅啟明要求梅媽現身主持婚禮

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發布時間： 2 小時前

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梅艷芳胞兄梅啟明表示將結婚，要梅媽現身為婚禮「揸主意」。

【梅啟明/ 梅艷芳 / 梅覃美 / 梅媽】有「遺產界KOL」之稱的已故天后梅艷芳胞兄梅啟明，而多年來，梅啟明與梅媽梅覃美金一起為梅艷芳財產糾纏。

此外，啟明因聲稱擁有「梅艷芳」商標，不滿電影《梅艷芳》「侵權」發動法律行動，可是梅媽覃美金反對兒子此行為，之後更拒見梅啟明，在2022年2月更正式登報與他脫離母子關係。

同年，風流成性梅啟明被第二任大馬籍太太爆料指他出軌有泰籍女友，雖然他之後出聲明道歉，惟後來終離婚收場。

【梅媽生日】梅艷芳母百歲大壽梅啟明無影　持勞福局長署名信掀猜測

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梅啟明結婚丨要求梅媽現身見面

本來事後轉趨平靜，豈料梅啟明在今日（10月6日）通知傳媒指，星期四將舉行記者會，正式宣布迎娶泰國女友May May，更公開要求見梅。同時他又聲稱梅媽一直喜愛這位女友，早年曾送贈一隻值十多萬嘅名貴手鈪作禮物，表示今次結婚大小事項更需要梅媽揸主意。

其實梅啟明之前曾到醫院想探梅媽可是被拒見，他接受傳媒訪問指，早前遇到已被解僱梅媽看護，聲稱對方指「梅媽處境危險」，更認為梅媽目前係被侄仔軟禁，將懸賞公開尋母。

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