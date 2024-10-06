發展機遇︱梁振英：商會、專業團體領導層北上考察不夠多　港可助國家深化律師制度

▲ 梁振英指，香港各行各業在內地都有很多機遇，要思考如何對接。（資料圖片）

前特首、全國政協副主席梁振英今日（6日）指，香港各行各業在內地都有很多機遇，要思考如何對接，建議香港的商會、專業團體領導層，多到內地考察，包括一些偏遠地方，直言「你嫌遠的，大灣區九個城市，你全去了嗎？」

梁振英今日（6日）在電台節目認為，香港的商會、專業團體，到內地投石問路，尋找合作機會不夠多。他建議，應該多些去內地走動，要不斷去，包括一些偏遠地方，

例如寧夏。你不去你不會知道有葡萄酒生意做，你不去新疆，你不知道香港的檢測驗證服務可以為新疆的瓜果和其他農產品出口服務，你不去雲南，你不知道原來我們可以與雲南的茶葉和咖啡業對接。

梁振英指，二十屆三中全會的決定中，提到深化律師制度。他認為，香港在全國擁有最完整的律師制度，本港律師除了到大灣區考牌外，亦有很多可以作出貢獻的地方，如可幫助國家深化律師制度，香港律師發展空間在全中國，屆時香港律師事務所的市場將會遍布全國。

國家要求香港提升國際航運中心地位，梁振英指，提升並非單純做大碼頭業務，反而應提升航運服務，發展海事保險或海事法律服務，

考慮到我們國家是造船大國、航運大國，我們只做航運服務業，香港日後經濟發展，香港青年人事業發展不得了。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】