九龍城寨｜《九龍城寨之圍城》電影場景今起於機場展出　李家超：將發展電影旅遊項目吸旅客

▲ 李家超（左三）期望透過電影的影響力，發展電影旅遊產業。（曾耀輝攝）

全球累積票房逾9.4億元、將代表香港角逐奧斯卡金像獎「最佳國際劇情片」的港產片《九龍城寨之圍城》，其1:1電影場景今日（7日）至下月20日在機場展出。展覽由旅發局、機管局及文體旅局轄下的文創產業發展處與《九龍城寨之圍城》電影出品方合作，分兩階段先後於香港國際機場及九龍城區啟德 AIRSIDE 商場舉行「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展，吸引旅客及市民跟隨電影步伐探索香港。

雙層建築高約6.5米，樓頂置有「九龍城寨」霓虹燈牌，場景包括理髮店、主角吃叉燒飯的冰室、士多及小巷等，展覽12月會於位於舊啟德機場的AIRSIDE商場內展出，引領旅客和市民「走進昔日九龍寨城」。

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行政長官李家超出席展覽開幕禮致辭指，創下香港電影有史以來入場人數最多的紀錄，票房破億，除了吸引全球對香港電影的關注，亦引發大眾對香港獨特文化和歷史的興趣。他形容，展覽「原汁原味」、高度還原電影場景，期望透過電影的影響力，推動電影文化與旅遊融合，發展電影旅遊產業。

李家超指，香港電影多年來享譽國際，是香港重要的軟實力，更是說好香港故事的重要文化旅遊資產。政府會全力與各界合作，將香港電影的精神發揚光大，推廣香港的文化實力。他續指，當局積極推動「香港無處不旅遊」的概念，除了推展深度旅遊、特色旅遊、盛事旅遊等之外，亦按旅客的口味，開展新的旅遊資源和產品。政府會繼續透過各套港產片，開發以電影為主題的旅遊項目，吸引更多旅客，同時推廣香港電影文化。

他又指，政府全力提升不同旅遊景點的吸引力，其中會善用電影的叫座力，加強現時九龍寨城公園導賞團中的歷史介紹，並與這套電影的故事連繫起來。康文署將聯同旅遊事務署及香港旅遊業議會，為旅遊從業員提供培訓，增強他們對九龍寨城歷史和景點的認識，讓旅客和市民有更好的體驗。

在對外推廣方面，李家超指，當局積極在內地及世界各地的電影節，舉辦及資助香港電影放映活動，讓海內外觀眾都接觸更多香港電影，從中認識香港的獨特文化和魅力。政府亦會繼續透過電影發展基金，加強對香港電影業的支援，增加香港電影業界在內地和環球電影市場的曝光率。

機管局主席林天福則表示，《九龍城寨之圍城》喚起很多港人的集體回憶，自己亦有「捧場」，最喜愛4位主角最後坐在簷篷望天，看著飛機飛過的一幕，認為這幕喚起市民對舊啟德機場的回憶。他指，香港國際機場非常重視推廣香港的文化和文化藝術，期望公眾除了參觀展覽外，亦可花時間了解機場近年的發展，形容這個對比能反映港人自強不息、不斷求進的精神。

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