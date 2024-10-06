惠港措施｜港澳平：祖國全力支持港澳發展　更多惠港惠澳政策措施將推出（附全文）

港澳辦今日（6日）發表署名「港澳平」文章，題為《中國號巨輪劈波斬浪 香港澳門揚帆奮楫》，強調國家發展態勢持續向上向好；國家好，港澳會更好。文章提到，祖國全力支持港澳發展，今年以來，根據港澳的需要，中央接連推出促進金融市場互聯互通、跨境資金便利化、深化金融合作的六項政策舉措和六項便民利企出入境管理政策，增加內地赴港澳「個人遊」城市等，接下來，更多惠港惠澳政策措施將繼續推出。

國慶期間，香港和澳門充滿歡樂祥和。大家表達最多的是對祖國繁榮昌盛的祝福，對港澳發展更好的期待，對人民生活幸福的嚮往。事實上，只要我們善觀大勢、精察細微，完全可以對這些美好願景的實現懷抱堅定信心。

—— 國家發展態勢持續向上向好

習近平主席在慶祝中華人民共和國成立75週年招待會上指出，「經過75年的艱苦奮鬥，中國式現代化已經展開壯美畫卷並呈現出無比光明燦爛的前景。 任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐！」這擲地有聲的話語讓全體中華兒女倍感振奮、倍受鼓舞。

一段時間以來，受外部環境變化等因素影響，我國經濟發展遇到不少壓力和挑戰。國際上有些人又翻出陳腔濫調或以新瓶裝舊酒，炒作各種所謂「中國崩潰論」「中國見頂論」「中國失敗論」。但新時代新旅程上闊步邁向民族復興的中國是這些謬論唱不衰的。在習近平主席掌舵領航和中央堅強領導下，全國上下沉著應對、迎難而上、積極作為，加強宏觀調控，加快培育新動能，加速推進高質量發展，我國經濟持續回升。 2024年上半年GDP成長達5%，成長速度居世界主要經濟體前列。我國經濟韌性強、潛力大、活力足、迴旋餘地闊的優勢再次得到印證，具有強大生產能力、廣闊創新空間、超大規模市場、完善基礎設施的特性再次得到體現。人們也再次看到， 正是那些唱衰中國的謬論崩潰了、見頂了、失敗了！

特別值得指出的是，黨的二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出科學謀劃和系統部署，以經濟體制改革為牽引，確定300多項重大改革舉措，有力破解深層體制機制障礙與結構性矛盾，進一步解放和發展生產力，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供了強大動力和製度保障。而且大家可以感受到，貫徹落實三中全會精神的行動是多麼迅速：不到三個月的時間裡，完善市場准入制度、縮減外商投資准入負面清單、支持優質企業借用中長期外債、促進高品質充分就業、醫療領域進行擴大開放試點工作等多項改革措施已密集出台。其中，中央於9月下旬推出系列金融與財政政策「組合拳」更是快速產生強大正向效應，顯著提振市場信心。

如今，「投資中國就是投資未來」已越來越成為國際資本的共識。近一段時間，跨國公司高層密集訪華，積極參與「投資中國」相關推廣活動並持續加碼「投資中國」。第24屆中國國際投資貿易洽談會吸引了全球120個國家和地區、18個國際組織、1000多個境內外團組、近70位跨國公司高階主管參會。美中貿易全國委員會調查報告顯示，逾七成美資企業預計2024年在華業務利潤率將達到或超過全球平均水平，八成計劃將今年在華創造的利潤用於再投資。著名國際投資者吉姆羅傑斯說，「縱觀經濟和財政指數，選擇最合適投資的國家，我會選擇中國」 。人們都積極展望，隨著三中全會提出的改革措施全面落實到位，中國式現代化將加速推進，中國號巨輪將繼續劈波斬浪向前。

——國家好，港澳會更好

背靠祖國、連結世界，是港澳得天獨厚的顯著優勢。國家發展始終是港澳發展的最大依托，祖國內地一直為港澳發展提供難得機會、不盡動力、廣闊空間。特別是港澳回歸祖國以來，與祖國內地的交流合作日益密切，優勢互補、共同發展的道路越走越寬廣。港澳發揮連接祖國各地地同世界各地的重要橋樑和窗口作用，為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇蹟作出了不可替代的貢獻。祖國對港澳發展更是全力支持。今年以來，根據港澳的需要，中央接連推出促進金融市場互聯互通、跨境資金便利化、深化金融合作的六項政策舉措和六項便民利企出入境管理政策，增加內地赴港澳「個人遊」城市，為港澳永久性居民中非中國籍人員簽發來往內地通行證，提高自港澳入境內地旅客攜帶行李物品免稅額度，開通京港、滬港夕發朝至高鐵動臥列車，贈送香港一對大熊貓等惠港惠澳政策措施。接下來，更多惠港惠澳政策措施也將繼續推出。

黨的二十屆三中全會通過的進一步全面深化改革，推動中國式​​現代化的決定專門指出，要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中較好發揮作用機制。這為港澳在參與和助力進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化過程中實現自身更大發展指明了方向和路徑。許多評論都指出，港澳在國家穩步擴大製度型開放、深化外貿體制改革、深化外商投資和對外投資管理體制改革、優化區域佈局、完善推進高品質共建「一帶一路」機制等方面都大有可為，作為「超級聯絡人」「超級增值人」的角色更為突出，同時這也將促使港澳進一步找準「國家所需」和「港澳所長」的結合點，加速實現自身轉型升級。我們高興地看到，香港、澳門特區政府正團結帶領社會各界乘三中全會東風，以鮮明的改革理念，積極穩妥推進各領域改革，成效不斷顯現。最近國際上一些機構發表的報告反映，香港國際金融中心排名重回全球前三、營商環境成熟度晉身全球十佳、IPO集資額回升全球第四，澳門蟬聯「最佳亞洲會議城市」 ， ……港澳一張張「金字招牌」更閃亮，港澳經濟日益「活起來」「火起來」。

我們相信，港澳積極掌握國家賦予的獨特地位與功能作用，發揮高度國際化、市場化、法治化等優勢，當好改革試驗田、開放橋頭堡，必將乘勢而上、揚帆奮楫，共襄強國建設、民族復興偉業，實現港澳更大發展。有偉大祖國作堅強後盾，香港同胞、澳門同胞一定能創造更美好的未來！