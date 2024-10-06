  • 29°C
香港時間：2024106日 (日) 20:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

惠港措施｜港澳平：祖國全力支持港澳發展　更多惠港惠澳政策措施將推出（附全文）

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

文章提到，接下來，更多惠港惠澳政策措施也將繼續推出。（梁偉榮攝）

港澳辦今日（6日）發表署名「港澳平」文章，題為《中國號巨輪劈波斬浪  香港澳門揚帆奮楫》，強調國家發展態勢持續向上向好；國家好，港澳會更好。文章提到，祖國全力支持港澳發展，今年以來，根據港澳的需要，中央接連推出促進金融市場互聯互通、跨境資金便利化、深化金融合作的六項政策舉措和六項便民利企出入境管理政策，增加內地赴港澳「個人遊」城市等，接下來，更多惠港惠澳政策措施將繼續推出。

國慶期間，香港和澳門充滿歡樂祥和。大家表達最多的是對祖國繁榮昌盛的祝福，對港澳發展更好的期待，對人民生活幸福的嚮往。事實上，只要我們善觀大勢、精察細微，完全可以對這些美好願景的實現懷抱堅定信心。

—— 國家發展態勢持續向上向好

習近平主席在慶祝中華人民共和國成立75週年招待會上指出，「經過75年的艱苦奮鬥，中國式現代化已經展開壯美畫卷並呈現出無比光明燦爛的前景。 任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐！」這擲地有聲的話語讓全體中華兒女倍感振奮、倍受鼓舞。

一段時間以來，受外部環境變化等因素影響，我國經濟發展遇到不少壓力和挑戰。國際上有些人又翻出陳腔濫調或以新瓶裝舊酒，炒作各種所謂「中國崩潰論」「中國見頂論」「中國失敗論」。但新時代新旅程上闊步邁向民族復興的中國是這些謬論唱不衰的。在習近平主席掌舵領航和中央堅強領導下，全國上下沉著應對、迎難而上、積極作為，加強宏觀調控，加快培育新動能，加速推進高質量發展，我國經濟持續回升。 2024年上半年GDP成長達5%，成長速度居世界主要經濟體前列。我國經濟韌性強、潛力大、活力足、迴旋餘地闊的優勢再次得到印證，具有強大生產能力、廣闊創新空間、超大規模市場、完善基礎設施的特性再次得到體現。人們也再次看到， 正是那些唱衰中國的謬論崩潰了、見頂了、失敗了！

特別值得指出的是，黨的二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出科學謀劃和系統部署，以經濟體制改革為牽引，確定300多項重大改革舉措，有力破解深層體制機制障礙與結構性矛盾，進一步解放和發展生產力，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供了強大動力和製度保障。而且大家可以感受到，貫徹落實三中全會精神的行動是多麼迅速：不到三個月的時間裡，完善市場准入制度、縮減外商投資准入負面清單、支持優質企業借用中長期外債、促進高品質充分就業、醫療領域進行擴大開放試點工作等多項改革措施已密集出台。其中，中央於9月下旬推出系列金融與財政政策「組合拳」更是快速產生強大正向效應，顯著提振市場信心。

如今，「投資中國就是投資未來」已越來越成為國際資本的共識。近一段時間，跨國公司高層密集訪華，積極參與「投資中國」相關推廣活動並持續加碼「投資中國」。第24屆中國國際投資貿易洽談會吸引了全球120個國家和地區、18個國際組織、1000多個境內外團組、近70位跨國公司高階主管參會。美中貿易全國委員會調查報告顯示，逾七成美資企業預計2024年在華業務利潤率將達到或超過全球平均水平，八成計劃將今年在華創造的利潤用於再投資。著名國際投資者吉姆羅傑斯說，「縱觀經濟和財政指數，選擇最合適投資的國家，我會選擇中國」 。人們都積極展望，隨著三中全會提出的改革措施全面落實到位，中國式現代化將加速推進，中國號巨輪將繼續劈波斬浪向前。

——國家好，港澳會更好

背靠祖國、連結世界，是港澳得天獨厚的顯著優勢。國家發展始終是港澳發展的最大依托，祖國內地一直為港澳發展提供難得機會、不盡動力、廣闊空間。特別是港澳回歸祖國以來，與祖國內地的交流合作日益密切，優勢互補、共同發展的道路越走越寬廣。港澳發揮連接祖國各地地同世界各地的重要橋樑和窗口作用，為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇蹟作出了不可替代的貢獻。祖國對港澳發展更是全力支持。今年以來，根據港澳的需要，中央接連推出促進金融市場互聯互通、跨境資金便利化、深化金融合作的六項政策舉措和六項便民利企出入境管理政策，增加內地赴港澳「個人遊」城市，為港澳永久性居民中非中國籍人員簽發來往內地通行證，提高自港澳入境內地旅客攜帶行李物品免稅額度，開通京港、滬港夕發朝至高鐵動臥列車，贈送香港一對大熊貓等惠港惠澳政策措施。接下來，更多惠港惠澳政策措施也將繼續推出。

黨的二十屆三中全會通過的進一步全面深化改革，推動中國式​​現代化的決定專門指出，要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中較好發揮作用機制。這為港澳在參與和助力進一步全面深化改革、推動中國式​​現代化過程中實現自身更大發展指明了方向和路徑。許多評論都指出，港澳在國家穩步擴大製度型開放、深化外貿體制改革、深化外商投資和對外投資管理體制改革、優化區域佈局、完善推進高品質共建「一帶一路」機制等方面都大有可為，作為「超級聯絡人」「超級增值人」的角色更為突出，同時這也將促使港澳進一步找準「國家所需」和「港澳所長」的結合點，加速實現自身轉型升級。我們高興地看到，香港、澳門特區政府正團結帶領社會各界乘三中全會東風，以鮮明的改革理念，積極穩妥推進各領域改革，成效不斷顯現。最近國際上一些機構發表的報告反映，香港國際金融中心排名重回全球前三、營商環境成熟度晉身全球十佳、IPO集資額回升全球第四，澳門蟬聯「最佳亞洲會議城市」 ， ……港澳一張張「金字招牌」更閃亮，港澳經濟日益「活起來」「火起來」。

我們相信，港澳積極掌握國家賦予的獨特地位與功能作用，發揮高度國際化、市場化、法治化等優勢，當好改革試驗田、開放橋頭堡，必將乘勢而上、揚帆奮楫，共襄強國建設、民族復興偉業，實現港澳更大發展。有偉大祖國作堅強後盾，香港同胞、澳門同胞一定能創造更美好的未來！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【惠港措施】李家超︰積極爭取更多惠港措施　包括開放更多自由行城市
16:01 2024/04/30
【惠港措施】李家超︰積極爭取更多惠港措施　包括開放更多自由行城市
一國兩制｜港澳平︰「一國兩制」事業在國家發展全局具特殊重要地位
22:07 2024/10/02
一國兩制｜港澳平︰「一國兩制」事業在國家發展全局具特殊重要地位
發展機遇︱梁振英：商會、專業團體領導層北上考察不夠多　港可助國家深化律師制度
今日 17:22
發展機遇︱梁振英：商會、專業團體領導層北上考察不夠多　港可助國家深化律師制度
財爺網誌｜陳茂波：市況改善利企業上市　引進辦下月公布引入十多間重點企業
今日 15:52
財爺網誌｜陳茂波：市況改善利企業上市　引進辦下月公布引入十多間重點企業

你可能感興趣

【惠港措施】李家超︰積極爭取更多惠港措施　包括開放更多自由行城市
16:01 2024/04/30
【惠港措施】李家超︰積極爭取更多惠港措施　包括開放更多自由行城市
一國兩制｜港澳平︰「一國兩制」事業在國家發展全局具特殊重要地位
22:07 2024/10/02
一國兩制｜港澳平︰「一國兩制」事業在國家發展全局具特殊重要地位
發展機遇︱梁振英：商會、專業團體領導層北上考察不夠多　港可助國家深化律師制度
今日 17:22
發展機遇︱梁振英：商會、專業團體領導層北上考察不夠多　港可助國家深化律師制度
國慶 出入境管制 大熊貓 澳門 習近平 香港 IPO 亞洲 中國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月06日 時間16:05）
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一