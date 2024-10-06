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巴黎奧運｜石偉雄等出席海洋公園祝捷會　張家朗冀世錦賽奪金達成大滿貫

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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巴黎奧運中國香港代表團祝捷會暨海洋公園同樂日。（梁偉榮攝）

港隊在巴黎奧運取得兩金、兩銅的歷史佳績，海洋公園今日（6日）舉辦祝捷會暨同樂日，衛冕奧運男子花劍金牌的「劍神」張家朗、奧運三朝元老「跳馬王子」石偉雄等獲邀出席。

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有份出戰巴黎奧運的張家朗、體操代表石偉雄、帆船代表貝俊龍、滑浪風帆代表鄭清然和馬君正（滑浪風帆），連同其他巴黎奧運中國香港代表團成員，今日均出席海洋公園祝捷會暨同樂日。

一眾運動員不但體驗海洋公園最具標誌性的「哈囉喂全園祭」活動，亦與市民玩遊戲互動和打卡留念。園內人工湖晚上更上演光影表演，重溫港隊在巴黎奧運上的精彩時刻。 

張家朗受訪時指，很久沒去海洋公園，高興能夠見到新設施。他又指，早前休息了一個多月，目前已重新訓練約3至4周，主要以較輕鬆的練習為主，教練會再按其身體狀況、反應等調整訓練計劃，料11月底重新投入各項賽事，短期目標是取得明年世錦賽金牌，達成大滿貫。

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石偉雄就稱，早前進行身體檢查後，發現腳傷較奧運前差，已降低訓練強度，集中進行復康治療和休息。他形容康復需循序漸進，不想恢復一半後，再因趕比賽等影響康復進度，故會待康復後才再決定人生下一步。

港協暨奧委會會長霍震霆說，港隊運動員在巴黎奧運取得4面獎牌，市民都對本港體育界改觀，希望政府增撥資源，亦希望市民繼續支持香港運動員。海洋公園主席龐建貽則感謝港隊運動員的付出，期望港隊在下屆奧運為香港取得更多獎牌。

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