生育津貼｜近1年接2.7萬申請　議員學者指成效不足倡改善經濟住屋

▲ 「新生嬰兒獎勵金」計劃在過去11個月，共接獲近2.7萬宗申請。（資料圖片）

政府去年10月底推出2萬元「新生嬰兒獎勵金」計劃，過去11個月共接獲接近2.7萬宗申請，其中逾2.5萬人已獲發獎金、動用5.2億元公帑，但相比本港去年有約3.3萬名新生嬰兒數字，未見顯著增長。

去年逾3.3萬嬰出生 按年微升1%

有學者及議員均認為措施在鼓勵生育成效不足，盼政府在新一份施政報告改善房屋及教育等政策，加大力度鼓勵生育。

去年施政報告其一項矚目政策，是向新生嬰兒父母發放一筆過2萬元新生嬰兒獎勵金，以鼓勵港人生育，但無訂下關鍵績效指標（KPI），僅稱政策為期3年，稍後再檢討。

政府今日（6日）表示，計劃自去年10月25日開始接受申請，直至今年9月30日，在超過11個月內，共接獲約26,948宗合資格申請，並已向25,841人發放獎勵金，共涉款約5.2億元。

另根據統計處早前公布臨時人口數字，本港2023年全年有33,288名嬰兒出生，按年微升1%。

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝向本報表示，2萬多人領取津貼的數目「不是特別大」，甚至比去年3萬多名嬰兒更少。他相信只有很少人為了2萬元而「生B」，料措施只帶來極小影響。

葉兆輝分析，今年正值龍年，可見在「龍年效應」及現金津貼加持下，仍很難提升出生率，認為政府應着力改善經濟及住屋問題，才能鼓勵生育。他又指，即使津貼加碼至5萬元也不符合成本效益，因部分夫婦不獲津貼也會打算生育，「即使無津貼，每年都有3萬個B，如果每人畀5萬，即是畀多15億出來，如果政府有錢就無問題，現在15億應用於更加精準的地方。」

促檢視其他配套 優先派公屋

教育界立法會議員朱國強認為2萬多宗申請不算多，情況令人擔心，低出生率恐令學界縮班潮惡化、影響本港教育質素。他認為除了津貼加碼，政府應檢視其他配套，例如讓生育的夫婦優先獲派公屋。

實政圓桌立法會議員田北辰則表明不會支持加碼，他指借鑑新加坡生育津貼高達6萬元也未見成效，倡港府資助幼稚園及幼兒班，安排社工提供課後託管，以減輕雙職家庭壓力。

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