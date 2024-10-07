綠色走塑｜管制即棄塑膠5個月初見效　食肆不提供外賣餐具增

▲ 榮記潮州粉麵負責人馬先生表示，走塑實施5個月以來，已取消提供外 賣匙羹，食客亦受落。

本港實施管制即棄塑膠逾5個月，超過8成食肆的顧客已選擇不要外賣餐具。有燒臘店及粉麵店負責人指，市民普遍已接受外賣轉用非塑膠餐具，而不要外賣餐具的顧客比例亦有上升，部分餐廳甚至不再提供即棄餐具，既減少產生即棄垃圾，亦可控制成本。

以往燒味外賣及粥粉麵飯，多數用發泡膠盒盛載。今年4月22日起，本港實施第一階段管制即棄膠餐具及其他塑膠產品，其中禁止堂食及外賣使用及售賣發泡膠餐具，因此不少餐廳都要轉型，包括兩餸飯店及燒味店。

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轉用木餐具無加錢 街坊多數走餐具

西環的平福燒臘飯店負責人何先生指，實施新法例後，已將外賣發泡膠盒改為塑膠盒，而外賣餐具除了沿用木筷子，亦將膠匙羹改為木匙羹。何先生選用木匙羹的主要原因是竹木材質會較為堅固，食客飲用熱的例湯時會好用些；至於紙飲管，由於考慮到飯店主要售賣罐裝飲品，食客未必需要用上飲管，所以最後決定不再提供紙飲管。

何先生指，主要做街坊生意，8成外賣，2成堂食，因此一定要選用食客滿意的外賣餐具，「雖然客人話木餐具有少少木味，但至少會較為好用。」該餐廳每日賣出300個外賣，何先生直言，在物色餐具上亦要考慮成本開支。

他舉例，由發泡膠盒轉為首階段走塑仍可使用的膠盒，每個貴約1至2亳；而木匙羹較膠匙羹每隻則只貴幾仙，「我們一直無收外賣餐具費，不想加價。」不過他留意到不要外賣餐具的食客有增加，現時佔約2成，「好多街坊買回家吃，多數都不要餐具，除非附近返工或司機們就會要餐具。」

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不供應匙羹無投訴 減少即棄垃圾



另一間西環的榮記潮州粉麵，早在4至5年前已經淘汰發泡膠外賣盒，改用膠盒；負責人馬先生指，早前首階段走塑，主要是物色替代餐具，同樣保留木筷子，但試過轉用木匙羹後，覺得太平口，加上食粉麵主要用筷子，因此後來決定不再提供外賣匙羹，食客反應正面。

源頭減廢控成本 逾8成食客外賣走餐具

他說，除了外賣膠盒收1元，筷子一直都無收錢，「其實只要收錢，他們就不會要。所以不提供，他們亦無大反應，更可減少製造即棄垃圾。」不過他亦留意到，要注意存放木餐具要保持乾爽衞生， 尤其沒有個別包裝更要放好，減少受潮濕引致發霉。

環境及生態局早前表示，第一階段實施管制即棄塑膠5個月以來，連鎖食肆有8成顧客選擇不要外賣餐具，亦有近3成食肆已經沒有提供外賣餐具，相信在業界支持，以及市民積極響應下，開始扭轉生活習慣，在社區建立綠色走塑文化。

特約記者

綠色走塑｜業界應對次輪即棄塑膠管制 冀有更多走塑餐盒選擇

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