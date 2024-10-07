  • 28°C
香港時間：2024107日 (一) 09:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

綠色走塑｜管制即棄塑膠5個月初見效　食肆不提供外賣餐具增

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

榮記潮州粉麵負責人馬先生表示，走塑實施5個月以來，已取消提供外 賣匙羹，食客亦受落。

本港實施管制即棄塑膠逾5個月，超過8成食肆的顧客已選擇不要外賣餐具。有燒臘店及粉麵店負責人指，市民普遍已接受外賣轉用非塑膠餐具，而不要外賣餐具的顧客比例亦有上升，部分餐廳甚至不再提供即棄餐具，既減少產生即棄垃圾，亦可控制成本。

以往燒味外賣及粥粉麵飯，多數用發泡膠盒盛載。今年4月22日起，本港實施第一階段管制即棄膠餐具及其他塑膠產品，其中禁止堂食及外賣使用及售賣發泡膠餐具，因此不少餐廳都要轉型，包括兩餸飯店及燒味店。

點擊圖片放大

轉用木餐具無加錢 街坊多數走餐具

西環的平福燒臘飯店負責人何先生指，實施新法例後，已將外賣發泡膠盒改為塑膠盒，而外賣餐具除了沿用木筷子，亦將膠匙羹改為木匙羹。何先生選用木匙羹的主要原因是竹木材質會較為堅固，食客飲用熱的例湯時會好用些；至於紙飲管，由於考慮到飯店主要售賣罐裝飲品，食客未必需要用上飲管，所以最後決定不再提供紙飲管。

何先生指，主要做街坊生意，8成外賣，2成堂食，因此一定要選用食客滿意的外賣餐具，「雖然客人話木餐具有少少木味，但至少會較為好用。」該餐廳每日賣出300個外賣，何先生直言，在物色餐具上亦要考慮成本開支。

他舉例，由發泡膠盒轉為首階段走塑仍可使用的膠盒，每個貴約1至2亳；而木匙羹較膠匙羹每隻則只貴幾仙，「我們一直無收外賣餐具費，不想加價。」不過他留意到不要外賣餐具的食客有增加，現時佔約2成，「好多街坊買回家吃，多數都不要餐具，除非附近返工或司機們就會要餐具。」

點擊圖片放大

不供應匙羹無投訴 減少即棄垃圾


另一間西環的榮記潮州粉麵，早在4至5年前已經淘汰發泡膠外賣盒，改用膠盒；負責人馬先生指，早前首階段走塑，主要是物色替代餐具，同樣保留木筷子，但試過轉用木匙羹後，覺得太平口，加上食粉麵主要用筷子，因此後來決定不再提供外賣匙羹，食客反應正面。

源頭減廢控成本　逾8成食客外賣走餐具

他說，除了外賣膠盒收1元，筷子一直都無收錢，「其實只要收錢，他們就不會要。所以不提供，他們亦無大反應，更可減少製造即棄垃圾。」不過他亦留意到，要注意存放木餐具要保持乾爽衞生， 尤其沒有個別包裝更要放好，減少受潮濕引致發霉。

環境及生態局早前表示，第一階段實施管制即棄塑膠5個月以來，連鎖食肆有8成顧客選擇不要外賣餐具，亦有近3成食肆已經沒有提供外賣餐具，相信在業界支持，以及市民積極響應下，開始扭轉生活習慣，在社區建立綠色走塑文化。

特約記者

綠色走塑｜業界應對次輪即棄塑膠管制　冀有更多走塑餐盒選擇

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

綠色走塑丨外賣餐具走塑上軌道　酒樓物色改良版餐具
07:00 2024/06/14
綠色走塑丨外賣餐具走塑上軌道　酒樓物色改良版餐具
綠色走塑｜散裝外賣餐具更環保　為下一代支持走塑
07:00 2024/06/14
綠色走塑｜散裝外賣餐具更環保　為下一代支持走塑
局長網誌｜謝展寰：「走塑」文化已在社會慢慢形成　港入選可持續旅遊城市「走塑」應記一功
12:24 2024/07/01
局長網誌｜謝展寰：「走塑」文化已在社會慢慢形成　港入選可持續旅遊城市「走塑」應記一功
走塑｜謝展寰：8成顧客外賣走餐具　走塑文化逐步產生
17:05 2024/09/22
走塑｜謝展寰：8成顧客外賣走餐具　走塑文化逐步產生
走塑｜首階段走塑8成顧客走餐具　美心夥業界提早徵集走塑餐盒設計
00:00 2024/09/23
走塑｜首階段走塑8成顧客走餐具　美心夥業界提早徵集走塑餐盒設計
綠色走塑｜業界應對次輪即棄塑膠管制　冀有更多走塑餐盒選擇
今日 07:30
綠色走塑｜業界應對次輪即棄塑膠管制　冀有更多走塑餐盒選擇

你可能感興趣

綠色走塑丨外賣餐具走塑上軌道　酒樓物色改良版餐具
07:00 2024/06/14
綠色走塑丨外賣餐具走塑上軌道　酒樓物色改良版餐具
綠色走塑｜散裝外賣餐具更環保　為下一代支持走塑
07:00 2024/06/14
綠色走塑｜散裝外賣餐具更環保　為下一代支持走塑
局長網誌｜謝展寰：「走塑」文化已在社會慢慢形成　港入選可持續旅遊城市「走塑」應記一功
12:24 2024/07/01
局長網誌｜謝展寰：「走塑」文化已在社會慢慢形成　港入選可持續旅遊城市「走塑」應記一功
環境衞生 管制即棄塑膠 環境及生態局 燒味 外賣 西環 走塑 餐廳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月07日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月07日 時間04:05）
新手爸媽｜梁諾妍驚見細女眼底血管痣擔心到喊　洪永城笑談餅印女：最想她們似媽咪靚女
新手爸媽｜梁諾妍驚見細女眼底血管痣擔心到喊　洪永城笑談餅印女：最想她們似媽咪靚女
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】
Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】
強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】
強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】