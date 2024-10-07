  • 28°C
香港時間：2024107日 (一) 09:04
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

綠色走塑｜業界應對次輪即棄塑膠管制　冀有更多走塑餐盒選擇

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美心集團早前舉辦徵集走塑 外賣包裝設計，不少大專生 的設計充滿創意。

早前美心集團聯同大專界和環保餐具生產商合作，舉辦徵集走塑外賣餐盒及包裝的設計比賽，希望預早準備，支持進一步從源頭減少外賣塑膠用具。有
本地餐廳表示，較關注替代餐盒的堅韌和密封程度，避免滲漏，籲市場增加合適產品的供應，相信市民接受程度會有所提高。

第二階段管制即棄塑膠，涵蓋外賣膠杯及膠盒，當局曾表示會在充分考慮相關非塑膠替代品的普及性及可負擔性，以及業界和市民在第一階段走塑的適應情況，才會推行第二階段，現時未有時間表。


連鎖集團主動走塑 小店稱最緊要合用

對於美心集團開始為旗下餐廳物色外賣走塑包裝，提早應對第二階段管制，平福燒臘飯店負責人何先生指，業界主要視乎市場是否有足夠合適替代品供應，若政府日後推行第二階段走塑，屆時或會轉用紙盒或蔗渣製的餐盒；他直言燒鵝及燒鴨等食品會有汁，而隨餐附上的例湯亦較熱，餐盒的耐用性十分重要，最緊要密封好，不會透底及漏瀉。


雖然現時部分餐廳的外賣已轉用非塑膠餐盒及飲品杯和蓋，不過他坦言，現時仍未準備物色替代用品，他希望待當局有下一步減塑計劃及市場上有更多供應後再作選擇。


湯麵紙碗防穿透 籲供應商加強設計


至於榮記潮州粉面負責人馬先生就指，除了撈面，一般湯麵較多湯水，而且即場淥麵，再淋上淆製數小時的熱湯，他擔心紙碗或未能承受高達攝氏150度的熱湯， 以及紙蓋會否變軟，有機會難以開合和滲漏，希望餐具供應商在這方面加強餐具的設計，以便到時順利過渡。

馬先生指，有留意周邊地區的走塑情況，例如日本及新加坡的公民意識好強，有食客會自備餐盒去買外賣，他認為本港餐飲業已起步走塑，但要更多人響應自備餐盒和餐具，仍要加強宣傳教育，「我相信不止業界，市民都要一起配合，大家一齊宣傳，甚至提供獎勵誘因，推動減廢走塑。」

特約記者

綠色走塑｜管制即棄塑膠5個月初見效 食肆不提供外賣餐具增

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

綠色走塑｜散裝外賣餐具更環保　為下一代支持走塑
07:00 2024/06/14
綠色走塑｜散裝外賣餐具更環保　為下一代支持走塑
綠色走塑丨外賣餐具走塑上軌道　酒樓物色改良版餐具
07:00 2024/06/14
綠色走塑丨外賣餐具走塑上軌道　酒樓物色改良版餐具
局長網誌｜謝展寰：「走塑」文化已在社會慢慢形成　港入選可持續旅遊城市「走塑」應記一功
12:24 2024/07/01
局長網誌｜謝展寰：「走塑」文化已在社會慢慢形成　港入選可持續旅遊城市「走塑」應記一功
走塑｜謝展寰：8成顧客外賣走餐具　走塑文化逐步產生
17:05 2024/09/22
走塑｜謝展寰：8成顧客外賣走餐具　走塑文化逐步產生
走塑｜首階段走塑8成顧客走餐具　美心夥業界提早徵集走塑餐盒設計
00:00 2024/09/23
走塑｜首階段走塑8成顧客走餐具　美心夥業界提早徵集走塑餐盒設計
綠色走塑｜管制即棄塑膠5個月初見效　食肆不提供外賣餐具增
今日 07:30
綠色走塑｜管制即棄塑膠5個月初見效　食肆不提供外賣餐具增

你可能感興趣

綠色走塑｜散裝外賣餐具更環保　為下一代支持走塑
07:00 2024/06/14
綠色走塑｜散裝外賣餐具更環保　為下一代支持走塑
綠色走塑丨外賣餐具走塑上軌道　酒樓物色改良版餐具
07:00 2024/06/14
綠色走塑丨外賣餐具走塑上軌道　酒樓物色改良版餐具
局長網誌｜謝展寰：「走塑」文化已在社會慢慢形成　港入選可持續旅遊城市「走塑」應記一功
12:24 2024/07/01
局長網誌｜謝展寰：「走塑」文化已在社會慢慢形成　港入選可持續旅遊城市「走塑」應記一功
可持續發展 管制即棄塑膠 外賣 走塑 餐飲 美心 飲品 餐廳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月07日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月07日 時間04:05）
新手爸媽｜梁諾妍驚見細女眼底血管痣擔心到喊　洪永城笑談餅印女：最想她們似媽咪靚女
新手爸媽｜梁諾妍驚見細女眼底血管痣擔心到喊　洪永城笑談餅印女：最想她們似媽咪靚女
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】
Phonics教材｜3款免費親子Phonics遊戲　邊玩邊學英文告別死抄死背【附教材】
強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】
強人爸媽｜張慧敏拒當海外升學是「水泡」　Son姐從不干涉子女學業只有1要求【附英韓升學貼士】