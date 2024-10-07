綠色走塑｜業界應對次輪即棄塑膠管制　冀有更多走塑餐盒選擇

▲ 美心集團早前舉辦徵集走塑 外賣包裝設計，不少大專生 的設計充滿創意。

早前美心集團聯同大專界和環保餐具生產商合作，舉辦徵集走塑外賣餐盒及包裝的設計比賽，希望預早準備，支持進一步從源頭減少外賣塑膠用具。有

本地餐廳表示，較關注替代餐盒的堅韌和密封程度，避免滲漏，籲市場增加合適產品的供應，相信市民接受程度會有所提高。

第二階段管制即棄塑膠，涵蓋外賣膠杯及膠盒，當局曾表示會在充分考慮相關非塑膠替代品的普及性及可負擔性，以及業界和市民在第一階段走塑的適應情況，才會推行第二階段，現時未有時間表。



連鎖集團主動走塑 小店稱最緊要合用

對於美心集團開始為旗下餐廳物色外賣走塑包裝，提早應對第二階段管制，平福燒臘飯店負責人何先生指，業界主要視乎市場是否有足夠合適替代品供應，若政府日後推行第二階段走塑，屆時或會轉用紙盒或蔗渣製的餐盒；他直言燒鵝及燒鴨等食品會有汁，而隨餐附上的例湯亦較熱，餐盒的耐用性十分重要，最緊要密封好，不會透底及漏瀉。



雖然現時部分餐廳的外賣已轉用非塑膠餐盒及飲品杯和蓋，不過他坦言，現時仍未準備物色替代用品，他希望待當局有下一步減塑計劃及市場上有更多供應後再作選擇。



湯麵紙碗防穿透 籲供應商加強設計



至於榮記潮州粉面負責人馬先生就指，除了撈面，一般湯麵較多湯水，而且即場淥麵，再淋上淆製數小時的熱湯，他擔心紙碗或未能承受高達攝氏150度的熱湯， 以及紙蓋會否變軟，有機會難以開合和滲漏，希望餐具供應商在這方面加強餐具的設計，以便到時順利過渡。

馬先生指，有留意周邊地區的走塑情況，例如日本及新加坡的公民意識好強，有食客會自備餐盒去買外賣，他認為本港餐飲業已起步走塑，但要更多人響應自備餐盒和餐具，仍要加強宣傳教育，「我相信不止業界，市民都要一起配合，大家一齊宣傳，甚至提供獎勵誘因，推動減廢走塑。」

特約記者

綠色走塑｜管制即棄塑膠5個月初見效 食肆不提供外賣餐具增

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