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前列腺癌｜泌尿腫瘤科學會推免費腫瘤基因檢測計劃　助前列腺癌精準治療

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

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香港泌尿腫瘤科學會推免費腫瘤基因檢測計劃。（朱永倫攝）

本港近年前列腺癌新症個案數目有上升趨勢，香港泌尿腫瘤科學會推出 「免費腫瘤基因檢測計劃」 ，冀幫助晚期前列腺癌患者找出「精準治療」方案，治療有效率可提升約1倍，改善控病效果及生活質素。

據醫管局2021年數字，前列腺癌在本港男性最常見的癌症及致命癌症中，分別排第3及4位；5成半前列腺癌患者在確診時已屬第III或IV期，即晚期階段。以往晚期前列腺癌一向予人有「無藥可醫」的感覺，惟現時患者已可透過抽血方式，透過次世代基因檢測（NGS）技術找出大部分與癌症有關的基因突變，讓醫生可為患者選擇合適的針對性標靶治療。

香港泌尿腫瘤科學會推出免費腫瘤基因檢測計劃 ，向轉移性前列腺癌患者提供100個免費基因檢測配額。合資格患者經醫生轉介後，需在醫院或指定抽血中心抽血及填寫申請表格和簽署病人同意書，其後醫生會聯絡香港分子病理檢驗中心收取申請表格、病人同意書和血液樣本以進行腫瘤基因檢測。當完成腫瘤基因檢測後，中心會郵寄檢測報告至醫生登記地址，讓醫生可參考報告結果，與患者商討合適的個人化治療方案。

香港泌尿腫瘤科學會引述臨床研究指，與接受傳統治療的末期癌症患者相比，採用「精準治療」的末期癌症患者在整體治療反應率及存活期方面均較理想，治療有效率可提升約1倍。

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