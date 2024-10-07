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小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血

社會

發布時間： 46 分鐘前

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由內地來港的女旅遊，在酒店不小心做錯一件事被罰6000元。

去香港旅行住酒店因為一時大意「交學費」？近日有一位內地女在小紅書上以「人生教育之不要在酒店吃泡麵」為題發文，大嘆「來香港第三天就繳學費……心已經滴血了」。

主表示，由於當晚食店已經關門，於是她只好出買即食麵回酒店房吃，可是吃到一半卻不小心把麵及湯灑到地毯上。

於是她通知櫃台職員，多名職員到場後發現地毯有一片污漬，確認清不掉後，樓主遭罰款6000元作賠償，她大呻道：「污漬只有兩張A4紙大小，下次再也不在有地毯的酒店吃泡麵了」。

樓主同時上載酒店房內照片，可見近鏡枱下地毯有一片黃色污漬，多名職員在場處理。

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內地女在小紅書以「人生教育之不要在酒店吃泡麵」為題發文，大嘆來香港旅行一時不小心「交學費」。

小紅書丨酒店解釋收費貴原因

網民看完發文後紛紛提出意見，分別指「我不敢在香港酒店房間內吃飯......因為看小紅書說有氣味要收清潔費......給不起」、「選擇瓷磚或木地板的酒店比較安全」、「虧大了」等。

甚至有網民質疑酒店屈錢，，認為「清潔費過高」指：「酒店全鋪地毯很不合理，污漬難免，清理不乾淨會影響衛生。」、「他們是不是故意欺負你」、「6000？你僱一個專業的比這便宜」，也有人提議：「其實你自己收拾收拾，看起來不是很嚴重的」。反而樓主較明白事理向網民表示指，酒店解釋收費高昂是因人工費用。

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